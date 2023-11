Od środy w Kijowie można wsiąść do pociągów metra, które trafiły tam prosto z Warszawy. Władze naszej stolicy przekazały łącznie 60 w pełni sprawnych technicznie wagonów z serii 81. Były one wycofywane z codziennego użytku wraz z pojawianiem się nowych składów.

Ze Związku Radzieckiego do Polski. Teraz trafią na Ukrainę

Porozumienie ws. przekazania składów zawarli prezydent Warszawy i mer Kijowa - Rafał Trzaskowski oraz Witalij Kliczko.

Wiadomość prosto od mera Kijowa @Vitaliy_Klychko! Starsze pociągi Metra Warszawskiego od wczoraj wożą pasażerów w stolicy Ukrainy. Łącznie przekazaliśmy 60 w pełni sprawnych technicznie wagonów z serii 81, które w @warszawa były wycofywane z codziennego użytku wraz z pojawianiem… pic.twitter.com/BApRXyV6Dx — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 2, 2023

"Teraz będą dużym wsparciem dla tamtejszej kolei podziemnej. Niech dobrze służą naszym przyjaciołom z Ukrainy" - napisał Trzaskowski w serwisie X. Opublikował też zdjęcia z przejazdu Kliczki pojazdem, który przez blisko trzy dekady woził pasażerów na linii M1 zaczynającej się na Ursynowie.

Pociągi serii 81 jeździły w Warszawie do marca tego roku. Trafiły na Ukrainę, aby pomóc naszym sąsiadom w kontekście rosyjskiej agresji, a - co ciekawe - w latach 90. przyjechały do Polski ze Związku Radzieckiego w ramach "daru". Więcej o historii Metra Warszawskiego przeczytasz w tekście Interii.

Pociągi metra to niejedyny prezent. Wcześniej były pociągi

Na Ukrainę już wcześniej, w lutym tego roku, dotarły komunikacyjne "prezenty" z Warszawy. Mowa o ponad 20 tramwajach, które polska stolica wycofała z ruchu, ale postanowiła ich nie złomować, lecz wysłać do Konotopu.

Te drugie szynowe pojazdy to Konstale 105Na - wysokopodłogowe tramwaje, które i tak zostałyby wycofane z warszawskiej sieci, ponieważ ich miejsce przejęły nowoczesne hyundaie.