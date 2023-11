Straż Graniczna z placówki w Medyce zatrzymała Libańczyka, który chciał wjechać do Polski, omijając kontrolę. Mężczyzna w akcie desperacji wyskoczył z jadącego pociągu. Niestety jego plan się nie powiódł, a strażnicy szybko ujęli uciekiniera. Okazało się, że to nie jego pierwsza próba przekroczenia granicy.

Strażnicy graniczni z placówki w Medyce (woj. podkarpackie) zatrzymali 33-letniego Libańczyka, który próbował niespostrzeżenie przedostać się do Polski. Do zdarzenia doszło we wtorek podczas wjazdu do kraju międzynarodowego pociągu Zaporoże - Przemyśl.

Funkcjonariuszy zabezpieczających pojazd zaalarmował pracownik kolei. Przekazał, że nieznana osoba mogła wyskoczyć z jadącego składu.



Strażnicy potwierdzili zdarzenie i szybko ujęli 33-letniego Libańczyka. Okazało się, że mężczyzna jest już dobrze znany służbą.

Libańczyk wyskoczył z jadącego pociągu. Nie pierwszy raz chciał dostać się do Polski

Legalnie przebywający na terytorium Ukrainy Libańczyk usiłował wjechać do Polski niespełna miesiąc temu. Nie posiadał jednak odpowiednich dokumentów uprawniających do pobytu w krajach UE.

Za usiłowanie przekroczenia granicy wbrew przepisom został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych. Po zakończonych czynnościach 33-latka zawrócono z powrotem na Ukrainę.

