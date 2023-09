Ponad 40 mężczyzn szukało sposobu na nielegalne przekroczenie polsko-białoruskiej granicy w rejonie Puszczy Białowieskiej - przekazała Straż Graniczna. Jak dodano, ludzie mieli ze sobą m.in. szpadle i łopaty. Incydent zarejestrowano na materiale wideo. Poinformowano, że we wtorek do Polski próbowało się dostać grupa ponad 100 osób.

"Migranci, ściągani przez służby pod granicę, szukają miejsca gdzie mogłyby spróbować sforsować zabezpieczenia" - poinformowała Straż Graniczna w mediach społecznościowych.

Jak dodano, w okolicy placówki Straży Granicznej Białowieża dostrzeżono grupę 40 mężczyzn. "Przemieszczała się z łopatami i szpadlami wzdłuż bariery fizycznej" - napisano.

"Grupa była monitorowana przez służby oraz barierę elektroniczną" - podkreślono we wpisie.

Ponad 100 osób próbowało dostać się nielegalnie do Polski

"107 cudzoziemców próbowało we wtorek dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski. Byli to m.in. obywatele Somalii, Indii i Afganistanu" - podała Straż Graniczna.

Dodano, że cztery osoby na widok polskich patroli zawróciły na Białoruś.

W okolicach Michałowa zatrzymano trzech tzw. kurierów nielegalnych migrantów. Kierowcy to obywatele Uzbekistanu - poinformowano.

Według danych Straży Granicznej od początku roku na granicy polsko-białoruskiej było ponad 21 tys. prób nielegalnego jej przekroczenia.

W marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. W czerwcu zanotowano ich również niespełna 3 tys. W lipcu było 4 tys. takich prób, a w sierpniu prawie 2,8 tys.

Polsatnews.pl