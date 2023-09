Szoferka kierowcy busa była pusta, ale w części ładunkowej pojazdu funkcjonariusze znaleźli 29 cudzoziemców. Jak relacjonują strażnicy "kierowca porzucił pojazd zostawiając zamkniętych w nim migrantów". Podczas przeszukiwania okolicy nie udało się go odnaleźć.

SG: Kierowca porzucił 29 migrantów w busie

Natomiast w części załadunkowej dostawczego citroena pojazdu znaleziono również dokumenty ukryte za drewnianymi panelami. Większość z nich to były paszporty tureckie, a jeden należał do obywatela Syrii. Żaden z cudzoziemców nie posiadał dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce.

Paszporty odnalezione przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Dobrowolnie poddali się karze

Odnalezione osoby usłyszały zarzut usiłowania przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy. Wszyscy przyznali się do zarzucanych im czynów i skorzystali z prawa do dobrowolnego poddania się karze ośmiu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na rok oraz trzy lata próby.

Jak informuje nadodrzański oddział SG dodatkowo wobec wszystkich cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu. Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia naszego kraju, obywatele Turcji i Syrii zostali objęci dozorem Straży Granicznej.

Polska wzmacnia kontrole na granicach

Jak informowaliśmy w Polsatnews.pl premier Mateusz Morawiecki polecił prowadzić kontrolę busów, samochodów, autobusów, które mogą przewozić migrantów. Po decyzji Niemiec o zaostrzeniu kontroli na granicach z Polską i Czechami polski rząd rozważa również wprowadzenie bardziej rygorystycznej ochrony granicy.

- Jak obserwujemy, najwięcej migrantów jest dziś na południu Europy, oni próbują przedostawać się na północ. Jest to wynikiem błędnej polityki zdominowanej przez Niemcy w Brukseli. Z tego co wiem, polski rząd też rozważa kontrole na granicy z Niemcami - skomentował w środę rano w "Graffiti" Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP.