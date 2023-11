We wtorek Szymon Hołownia zapowiedział wygłoszenie orędzia do Polek i Polaków. W czwartek informację potwierdziła Kancelaria Sejmu.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 21 sierpnia 1996 roku, marszałek Sejmu ma prawo wygłaszać orędzia w mediach publicznych.

- Mam nadzieję, że będzie skierowane nie tylko do widzów TVP. Bardzo ich szanuję, ale proszę mi pozwolić zwrócić się też do innych Polek i Polaków, którzy wybierali ten Sejm. To jest moment, w którym wypada się przedstawić, powiedzieć, dlaczego, o co chodzi, co chcielibyśmy zrobić, jakich zmian można oczekiwać - powiedział marszałek Hołownia w czasie wtorkowej konferencji prasowej.

W piątek o 11:00 marszałek Sejmu Szymon Hołownia spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. O spotkaniu poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Spotkanie marszałka Hołowni z prezydentem Dudą. Temat rozmowy

Posłanka Polski2050 Paulina Hennig-Kloska została zapytana na antenie Polsat News o temat rozmowy marszałka Sejmu z prezydentem.

- Myślę, że pojawi się wątek tego, co ostatnio się dzieje w przestrzeni publicznej, a więc takiego cementowania państwa - stwierdziła wiceprzewodnicząca Polski2050.

Przypomniała, że w 2015 roku, gdy ustępował rząd PO-PSL, Andrzej Duda apelował, by nie podejmować żadnych wiążących decyzji. Jej zdaniem teraz te decyzje jednak zapadają.



- Szymon Hołownia będzie apelował do prezydenta, żeby wpłynął na swoje środowisko w tej sprawie, bo to jest jego obóz polityczny i ma na pewno wpływ na decyzje polityków PiS - powiedziała.

- Niewątpliwie będziemy potrzebować pana prezydenta do współpracy. Jeżeli ktoś może zbudować taki pomost między Andrzejem Dudą a nowym rządem, to na pewno jest to marszałek Hołownia - dodała.

Szymon Hołownia. Nowy marszałek Sejmu X kadencji

Szymon Hołownia został wybrany 13 listopada na marszałka Sejmu X kadencji. Uzyskał wówczas 265 głosów. Jego kontrkandydatka Elżbieta Witek z Prawa i Sprawiedliwości dostała 193 głosy.

Kandydaturę Hołowni poparły Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska2050, Lewica i Konfederacja. - Z gabinetu marszałka wyjedzie z hukiem zamrażarka sejmowa. Znikną też szpecące Sejm policyjne barierki - zapowiedział Hołownia w przemówieniu po wyborze na marszałka.

Obecny marszałek ma swoją funkcję pełnić do 13 listopada 2025 roku. Następnie jego miejsce ma zająć przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty i sprawować urząd do końca kadencji. To wynik umowy programowej między KO, Trzecią Drogą i Lewicą.