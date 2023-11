Rzecznik rządu gościł w środę w programie Radia Zet, gdzie odniósł się do przyszłości obozu Zjednoczonej Prawicy. Piotr Müller uważa, że prezes PiS ma umiejętność łączenia różnych frakcji, co pozwala mu na zachowanie spójności i zgody wewnątrz PiSu i pomiędzy koalicjantami.

ZOBACZ: Rząd Nepalu blokuje TikToka. Powodem obawa o "strukturę rodziny"

- Jeśli Jarosław Kaczyński odszedłby z funkcji prezesa PiS, to grozi nam rozpad. Powinien być jak najdłużej prezesem partii - powiedział w rozmowie z Radiem Zet rzecznik rządu Piotr Müller.

Gość programu został również zapytany przez Bogdana Rymanowskiego o ewentualne przejęcie władzy w partii przez Mateusza Morawieckiego.

ZOBACZ: Małgorzata Jacyna-Witt odchodzi z PiS. Kontrowersyjna radna nazywała siebie "elitą"

- Mamy prezesa Prawa i Sprawiedliwości - jest nim Jarosław Kaczyński i niech będzie nim jak najdłużej, bo dzięki temu obóz Zjednoczonej Prawicy trzyma się w całości - odparł poseł PiS.

Piotr Müller zapowiada rozpad Prawa i Sprawiedliwości

Kadencja Jarosława Kaczyńskiego jako prezesa PiS upływa w 2024 roku przed wyborami prezydenckimi. Były premier zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o reelekcję.

ZOBACZ: Donald Tusk o zachowaniu ministrów PiS: Pokaz arogancji i buty

- Nastąpi wtedy wybór nowego szefa partii. Jeżeli nie będzie nadzwyczajnych wydarzeń to tak zostanie to przeprowadzone. Kongres PiS zadecyduje kto ma być nowym szefem. Sądzę, że nie może być to ktoś z krótkim stażem w naszej partii. Musi być to ktoś młodszy ode mnie o pokolenie, sprawdzony w ogniu i lodowatej wodzie. U nas tacy ludzie są - mówił w rozmowie z PAP Jarosław Kaczyński.

Rzecznik rządu komentując te wypowiedź odparł, że nie wie co oznacza długi lub krótki staż w Prawie i Sprawiedliwości.

ZOBACZ: Marek Pęk nie został wicemarszałkiem Senatu. "To rewanż. Nie mam nic za uszami"

- Premier jest w PiS chyba od 2015 roku, natomiast jeszcze raz podkreślę: prezesem PiS jest Jarosław Kaczyński i mam nadzieję, że tak pozostanie jak najdłużej - zakończył swoją wypowiedź Müller.