Paulina Hennig-Kloska ma szansę zostać nową szefową resortu klimatu i środowiska. Pytana o tę kwestię w programie "Graffiti" w Polsat News, posłanka Polski 2050 stwierdziła, że "to są decyzje, które jeszcze nie zapadły, bo żadne personalne decyzje nie zapadły". - One należą do liderów, a nam politykom nie wypada komentować plotek - zaznaczyła.

- Mamy pełną odpowiedzialność, żeby ten rząd powstał. Ambicje polityków i ich osobiste plany, nie mają tu najmniejszego znaczenia - dodała.

Przyznała jednak, że "z dużym prawdopodobieństwem" resort środowiska przypadnie właśnie Polsce 2050. - Od początku o ten resort zabiegamy. Polska 2050 powstała m.in. po to, żeby Polska była bardziej zielona i żeby ta transformacja energetyczna, o której mówiliśmy przez lata, w końcu się dokonała - powiedziała.

"To jest bardzo nieprzyzwoite i niebezpieczne"

Hennig-Kloska była również pytana o kwestię piątkowego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią.

- Myślę, że pojawi się wątek tego, co ostatnio się dzieje w przestrzeni publicznej, a więc takiego cementowania państwa - stwierdziła.

Przypomniała, że kiedy ustępował rząd PO-PSL, Andrzej Duda apelował by nie podejmować żadnych wiążących decyzji. - Dzisiaj jednak widzimy, że te decyzje zapadają. To jest bardzo nieprzyzwoite i bardzo niebezpieczne - podkreśliła.

- Szymon Hołownia będzie apelował do prezydenta, żeby wpłynął na swoje środowisko w tej sprawie, bo to jest jego obóz polityczny i ma na pewno wpływ na decyzje polityków PiS - powiedziała.

- Niewątpliwie będziemy potrzebować pana prezydenta do współpracy. Jeżeli ktoś może zbudować taki pomost między Andrzejem Dudą a nowym rządem, to na pewno jest to marszałek Hołownia - dodała.

Posłanka 2050 stwierdziła również, że warto z prezydentem porozmawiać na temat zmian w ustawie o KRS. - To jest jeden z pierwszych tematów, którymi musi zająć się nowy rząd. Przywracanie praworządności to jest temat, od którego trzeba zacząć - podkreśliła.

"Jestem zwolenniczką prawa aborcyjnego na wzór niemiecki"

W drugiej części programu poruszono temat aborcji. We wtorek do Sejmu wpłynęły dwa projekty Lewicy ws. liberalizacji przepisów aborcyjnych.

Jeden z nich częściowo depenalizuje aborcję i pomoc w niej, drugi umożliwia przerwanie ciąży do końca 12 tygodnia jej trwania i wprowadza dodatkowe regulacje w zakresie klauzuli sumienia.

- Ja jestem zwolenniczką liberalizacja prawa aborcyjnego na wzór niemiecki. To jest trochę inna ścieżka niż ta obrana przez Lewicę. Ich projekty powinny trafić do komisji - powiedziała.

Jak dodała jej poglądy w sprawie aborcji podziela większość polityków Polski 2050. - Natomiast oczywiście są również osoby, które są zwolennikami kompromisu. Tak jak w społeczeństwie - stwierdziła.

- Dlatego jesteśmy zwolennikami referendum w tej sprawie, bo wiemy, że prezydent zawetuje prawo liberalizujące aborcję - dodała.

Na koniec Hennig-Kloska odniosła się do sprawy zdewastowanego ogrodzenia domu marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

- My, politycy, nabraliśmy bardzo grubej skóry i uodporniliśmy się na hejt. Ale oczywiste jest, że trzeba obniżyć temperaturę sporu politycznego, bo to przenosi się na nastroje społeczne - oceniła.

