- Lubię kontrowersje, bo to zmusza nas wszystkich do myślenia i działania - powiedziała podczas festiwalu Tertio Millenio Agnieszka Holland. Reżyserka "Zielonej Granicy" otrzymała nagrodę specjalną watykańskiego festiwalu filmowego, który powstał z inicjatywy papieża Jana Pawła II.

"Zielona granica" została zaprezentowana na specjalnej i uroczystej projekcji w Filmotece Watykańskiej z udziałem wyższych rangą przedstawicieli duchowieństwa. Później Agnieszka Holland odebrała Nagrodę Specjalną Fuoricampo.

Jak zwracają uwagę włoskie media wyróżnienie przyznawane jest każdego roku dla filmu "poruszającego ludzkie sumienia i otwierającego serca widzów". Inicjatorem watykańskiego przeglądu kinematograficznego jest Jan Paweł II.



Podczas spotkania z widzami w rzymskim kinie "Nuovo Olimpia" Holland przypomniała, że kryzys na granicy polsko-białoruskiej wywołali wspólnie Władimir Putin oraz Alaksnadr Łukaszenka.

- Aby o tym opowiedzieć, postanowiłam zrobić to, co umiem, czyli nakręcić film fabularny (...). Sama byłam emigrantką polityczną, ale to nie ma porównania z sytuacją ludzi, którzy kryją się po lasach - wyznała nagradzana twórczyni.

"Zielona granica" w kampanii wyborczej PiS

Agnieszka Holland została uhonorowana przez trzy festiwale filmów religijnych: Tertio Millennio, Narody i Religie oraz Religion Today. Reżyserka "Zielonej granicy" podziękowała za ostatnie wyróżnienie nie tylko w swoim imieniu, ale także aktywistów niosących pomoc przy granicy.

"Zielona granica" weszła na ekrany kin w połowie września, jednak jeszcze przed emisją stała się elementem kampanii wyborczej. Dzieło nagrodzonej w Wenecji reżyserki atakowali politycy PiS.



Rządzący twierdzili, że w negatywny sposób pokazuje działania naszych służb wobec obcokrajowców, w tym straży granicznej, w kontekście kryzysu migracyjnego. MSWiA opracowało specjalny spot dla kin studyjnych, które wpisały do repertuaru dzieło Holland.

Scenariusz filmu Agnieszka Holland napisała wspólnie z Gabrielą Łazarkiewicz-Sieczko oraz Maciejem Pisukiem. Za zdjęcia odpowiada Tomasz Naumiuk. Dzieło zostało nominowane go Europejskich Nagród Filmowych w trzech kategoriach - za reżyserię, scenariusz oraz dla najlepszego filmu. Ceremonię zaplanowano na 9 grudnia w Berlinie.