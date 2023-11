Jaka pogoda w sobotę, 11.11.23 rano?

Będzie to bardzo chłodny, w wielu częściach Polski wręcz nieprzyjemny poranek. Nad niemal całym krajem niebo zdominują chmury, a w całym pasie na wschód od zaznaczonej przez nas strefy, spodziewamy się opadów deszczu – miejscami intensywnych.

mapy.meteo.pl (UM, 4 km), opracowanie własne Opady deszczu na rano

Z biegiem czasu ściana opadów dotrze do naszej wschodniej granicy, jednak nie będzie to oznaczało realnej poprawy pogody w kraju – znad zachodu zacznie nasuwać się kolejny deszczowy front.



Pewne szanse na poranne rozpogodzenia mają tylko mieszkańcy ziemi lubuskiej, Wielkopolski, Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Niestety, z godziny na godzinę, zachmurzenie stopniowo zdominuje warunki meteo także w tych częściach kraju.

ZOBACZ: Cyklony i antycyklony: czy na przełomie listopada i grudnia będą kształtować pogodę nad Polską?



Krótko po wschodzie słońca termometry pokażą 5-7 stopni na plusie. Granica +7 kresek doskonale pokrywa się z linią opadów deszczu. Wynika to z tego, że gęste chmury po prostu zablokują ucieczkę temperatury od podłoża do wyższych warstw atmosfery. Oznacza to, że najchłodniej będzie właśnie w zachodniej części kraju – to tam termika zatrzyma się na 5 stopniach powyżej zera.



Co ciekawe, sobota, 11.11.23, będzie pierwszym od dawna dniem, kiedy nawet w Tatrach chłód nieco zelżeje. W Zakopanem możliwe +4 stopnie Celsjusza, a mróz utrzyma się tylko wysoko w górach. Chłodniej będzie np. w Szklarskiej Porębie i na Śnieżce. Pokazuje to jednocześnie, jak ważną rolę w naszym klimacie pełni zachmurzenie (lub jego brak).

TwojaPogoda Ciśnienie w kraju

Ciśnienie w całej Polsce będzie bardzo wyrównane, zbliżone do 1001-1004 hPa. Na zachodzie biomet już od wczesnych godzin porannych będzie korzystny, podczas gdy w centrum i na wschodzie warunki zdecydowanie nie będą sprzyjać dobremu samopoczuciu. Skąd taka sytuacja w pogodzie?



W dużej mierze wynika to z dokonującej się powoli przebudowy pola barycznego nad Europą. Niż znad Wielkiej Brytanii, który od kilku dobrych dni kształtował pogodę w Polsce, zaczyna się wypełniać zimnym powietrzem zasysanym znad Arktyki.

ZOBACZ: Nad Europą pojawiła się zorza polarna. Zjawisko widoczne było w wielu państwach



Uruchomi to szereg zdarzeń w pogodzie, które już niebawem mogą przynieść w praktycznie całej Europie Środkowej odczuwalne ochłodzenie. Uspokajamy – nie będzie to kwestia godzin, a raczej dni. Zmiana warunków meteo będzie postępować powoli, a opowieści o śnieżycach rodem z dalekiej Syberii można raczej włożyć między bajki.

Jaka pogoda w sobotę, 11.11.23 w południe?

Nie spodziewamy się, by w jakimkolwiek województwie termometry pokazały więcej niż 10 kresek na plusie. Najbliżej będzie na Opolszczyźnie, w Wielkopolsce i na Górnym Śląsku – tam można liczyć na +9 stopni Celsjusza. Co warto podkreślić, wczesnym popołudniem chmury nad tymi regionami mogą zostać rozerwane – są pewne szanse na to, że w drugiej połowie dnia będzie nawet kilka słonecznych chwil!



W innych regionach Polski chłodniej: +6 stopni Celsjusza spodziewamy się:



- w Małopolsce,



- na Podkarpaciu,



- na Lubelszczyźnie,



- na ziemi łódzkiej,



- w całym województwie mazowieckim,



- na Warmii, Mazurach i Podlasiu,



- na Pomorzu i Pojezierzu Pomorskim.

Późnym popołudniem deszczowy front, o którym pisaliśmy wcześniej, dotrze do wschodnich krańców Mazowsza i Podlasia (możliwe, że zahaczy także o Warmię i Mazury), a następnie opuści nasz kraj, kierując się nad Litwę. W pasie centralnym, zwłaszcza w Wielkopolsce, na Kujawach i na ziemi łódzkiej możliwe lokalne rozpogodzenia.



Niestety, ale spokój w pogodzie nie potrwa długo. W tym samym czasie, znad Czech, wedrze się kolejna fala opadów. Co ciekawe, tym razem nie tylko deszczu, ale i… śniegu!

Jaka pogoda w sobotę 11.11.23 wieczorem?

Krótko po zachodzie słońca Polska wkroczy w kolejne dynamiczne zjawisko pogodowe – mowa o wspomnianych opadach śniegu. W tej chwili sporo wskazuje na to, że biały puch nie tylko poprószy lekko w górach, ale też da się we znaki w całym paśmie południowym, od Zgorzelca po Głubczyce. Na wschodzie poprószy w Karpatach – od Beskidu Śląskiego, po Bieszczady!

ZOBACZ: Jaka pogoda na zimę 2023-2024? Mamy najnowsze dane z głównych modeli meteo



Uspokajamy, nie oznacza to, że nad południową Polską nagle rozpętają się zamiecie śnieżne. Po prostu w tych regionach kraju istnieje ryzyko wystąpienia takich opadów. Oczywiście największe zawsze jest ono w górach, co wynika z tego, że są one położone wyżej względem pobliskich miast, a więc jest tam chłodniej.



Przyjmuje się, że temperatura spada o 0,6 stopnia Celsjusza co 100 metrów. Oznacza to, że jeśli model meteorologiczny wie, że np. Biskupia Kopa ma wysokość 891 m n.p.m. i w danym dniu będą tam -2 stopnie, to zaznacza on strefę opadów właśnie dla tego regionu. Nie oznacza to jednak, że opad dotrze też do pobliskiej Pokrzywnej położonej na wysokości 333 metrów, bo będzie tam po prostu o wiele cieplej.

WXCHARTS Mapa opadów śniegu



Im dalej od gór, tym większe szanse na to, że opady śniegu (lub deszczu ze śniegiem) będą przechodziły w deszcz. Nie przewidujemy, aby miało padać na północ od tej linii:

WXCHARTS Wieczorne opady

Spodziewamy się, że wieczorem i w nocy temperatura w kraju będzie dość wyrównana, zbliżona do +5 stopni. Uczucie chłodu mogą nieco potęgować podmuchy wiatru – uspokajamy jednak, że w tej chwili IMGW nie wydał żadnego ostrzeżenia w związku z pogodą na sobotę, 11.11.2023.



Na szczęście sporo wskazuje na to, że pogoda w niedzielę choćby w części wynagrodzi nam brzydką, sobotnią aurę. O szczegółach poinformujemy w kolejnym newsie.

