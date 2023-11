Orkan Ciaran odebrał życie co najmniej 16 osobom w Europie. Największe straty dotyczyły Włoch, w których zmarło sześć osób. Tragedia zdarzyła się w Belgii, gdzie drzewo przygniotło dziecko. Okazuje się, że pięciolatek to wojenny uchodźca z Ukrainy. Niestety, eksperci oceniają, że to nie koniec problemów. Musimy szykować się na przyjście nowego orkanu - Domingos.