Do Europy Zachodniej zbliża sztorm Ciaran. Ma on uderzyć w nocy ze środy na czwartek. Synoptycy prognozują ulewne deszcze i bardzo silny wiatr. W związku z nadchodzącym huraganem polskie placówki dyplomatyczne we Francji i Belgii wydały specjalne komunikaty. Polacy przebywający na obszarach zagrożonych sztormem proszeni są o zachowanie ostrożności i stosowanie się do komunikatów lokalnych służb.