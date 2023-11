- Dla premiera Morawieckiego mam tylko jedną radę: kończ waść, wstydu oszczędź - stwierdził wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski. Na słowa prezydenta Warszawy zagregował polityk PiS Łukasz Schreiber. "(Trzaskowski - red.) przyznaje się do porażki Tuska i własnego obozu, prosząc o łaskę premiera" - napisał.

We wtorek podczas konferencji prasowej w ratuszu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski komentował decyzję Andrzeja Dudy w sprawie powierzenia misji tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu.

Rafał Trzaskowski: Dla premiera Morawieckiego mam tylko jedną radę

Jak ocenił prezydent stolicy, próba uzyskania wotum zaufania przez Mateusza Morawieckiego jest skazana na porażkę. - Nie ma absolutnie żadnych szans na sformowanie nowego rządu przez PiS - mówił.

Prezydent Warszawy wskazywał, że nie tylko opozycja, ale i Konfederacja nie chcą wchodzić w koalicję z PiS. - Dla premiera Morawieckiego mam tylko jedną radę: kończ waść, wstydu oszczędź - zaznaczył Rafał Trzaskowski.

Łukasz Schreiber znalazł dwa wytłumaczenia wypowiedzi prezydenta Warszawy

Polityk PiS Łukasz Schreiber, komentując w mediach społecznościowych wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, ocenił, że "są dwa wytłumaczenia, dlaczego tak wypowiada się najbardziej oczytany polityk PO".

Według Schreibera pierwszym wytłumaczeniem jest to, że Rafał Trzaskowski "czyta, ale nic nie rozumie".

"'Potop' to przecież klasyka. Tymi słowami zwraca się zdesperowany Kmicic do Wołodyjowskiego podczas ich pojedynku, w którym zostaje… pokonany. Bynajmniej ten frazeologizm nie mówi o kompromitacji tego, do którego się zwracamy" - napisał.

Drugim wytłumaczeniem miałoby być to, że prezydent Warszawy "doskonale rozumie, więc przyznaje się do porażki Tuska i własnego obozu, prosząc o łaskę premiera Mateusza Morawieckiego".

anw/polsatnews.pl