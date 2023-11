Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy

Andrzej Duda zabrał głos przed pierwszym posiedzeniem Sejmu nowej kadencji.

- Drodzy rodacy, szanowni państwo, 15 października wybraliśmy swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu RP. Wybory parlamentarne przebiegały w tym roku pod znakiem rekordowej frekwencji, ponad 74 proc. uprawnionych wzięło udział w głosowaniu. To znakomity wynik. Rekordowa frekwencja wyborcza potwierdziła, ze demokracja w Polsce jest dzisiaj silniejsza niż kiedykolwiek - rozpoczął Andrzej Duda.

Podkreślił, że "to wielkie zobowiązanie dla wszystkich parlamentarzystów niezależnie od opcji politycznej, którą reprezentują".

- Apelowałem przed wyborami o liczny udział w głosowaniu. Jestem dumny, że wspólnie pokazaliśmy, jak bardzo zależy nam na losach naszej ojczyzny i że chcemy jako obywatele decydować o najważniejszych dla Polski sprawach. Chciałbym jeszcze raz wszystkim z państwa gorąco za to podziękować. Dziękuję wszystkim wyborcom - mówił prezydent.

Zapowiedział, że 13 listopada zbierze się nowy parlament, a zaprzysiężeni zostaną wówczas nowi posłowie i senatorowie. Wybrane zostaną także nowe władze Sejmu i Senatu. - To niezwykle ważny i uroczysty dzień dla naszej demokracji - podkreślił Andrzej Duda.

- Jako prezydent RP mam zaszczyt wyznaczyć marszałka-seniora, który poprowadzi pierwsze obrady Sejmu. Zdecydowałem o powierzeniu tej ważnej i prestiżowej funkcji panu posłowi Markowi Sawickiemu z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który został wybrany z listy komitetu wyborczego Trzecia Droga - ogłosił.

Jak zauważył prezydent, Marek Sawicki ma najdłuższy staż poselski. - Reprezentuje swoich wyborców w Sejmie nieprzerwanie od 30 lat. Jako poseł, ale także minister rolnictwa dał się poznać jako człowiek dialogu i współpracy. Dlatego jestem przekonany, że godnie będzie reprezentował w tym szczególnym dniu posłów ze wszystkich ugrupowań, a pierwsze obrady nowego Sejmu będą przebiegać sprawnie i w uroczystej atmosferze - stwierdził Andrzej Duda

- Drodzy rodacy szanowni państwo w wyniku wyborów parlamentarnych żaden z komitetów wyborczych nie zdobył samodzielnej większości. Dlatego niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przez Państwową Komisję Wyborczą odbyłem konsultacje ze wszystkimi ugrupowaniami, które będą miały swoich przedstawicieli w parlamencie - przypomniał prezydent. Dodał, że "były to dobre, merytoryczne rozmowy".

Według Andrzeja Dudy zarówno reprezentanci Prawa i Sprawiedliwości, które uzyskało najlepszy wynik w wyborach, jak i Koalicji Obywatelskiej, która zajęła drugie miejsce, przedstawili swoich kandydatów na premiera i wyrazili wolę utworzenia rządu.

- W trakcie konsultacji każde ze stronnictw wyraziło przekonanie, że w nowym Sejmie zgromadzi większość konieczną do poparcia swojego kandydata, jak i przyszłego rządu w całości - mówił prezydent. Podkreślił, że "w kolejnych dniach pojawiły się nowe deklaracje i różne pomysły odnośnie obsady najważniejszych funkcji w państwie, a te kwestie pozostają wciąż otwarte".

- Po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformułowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu – ogłosił prezydent. - Tym samym zdecydowałem o kontynuowaniu dobrej tradycji parlamentarnej, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę utworzenia rządu, tak jak zapowiadałem w trakcie kampanii wyborczej i tak, jak to zawsze miało miejsce od czasu uchwalenia obowiązującej Konstytucji RP - tłumaczył.

Prezydent podkreślił, że to Konstytucja precyzyjnie reguluje kolejne kroki powołania rządu.

- Jeżeli misja przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości się nie powiedzie, wówczas w kolejnym kroku to Sejm wybierze kandydata na premiera, a ja niezwłocznie powołam go na to stanowisko. Wszystkie konstytucyjne zasady i terminy zostaną dochowane – zapewniał Andrzej Duda.

- Zależy mi na dobrej współpracy z nowym parlamentem i Radą Ministrów, niezależnie od tego jaka ostatecznie zostanie wyłoniona większość parlamentarna i kto utworzy rząd. Dobra współpraca jest szczególnie potrzebna w obszarach szeroko pojętego bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Drzwi Pałacu Prezydenckiego były i będą zawsze otwarte dla wszystkich, którzy chcą współpracy w najważniejszych dla Polski sprawach - kontynuował prezydent.

Zauważył, że zbliża się Święto Niepodległości. - Mam nadzieję, że będziemy je obchodzić właśnie w duchu współpracy. Pamiętajmy, że kiedy Polska po 123 latach zaborów odzyskiwała niepodległość także nie brakowało różnic i gorących politycznych sporów, jednak w najważniejszych sprawach ojcowie naszej niepodległości potrafili ze sobą współpracować. Jednoczyła ich Polska - zakończył Andrzej Duda.

Powołanie nowego rządu. Jest decyzja prezydenta

Szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek, zapowiadając orędzie, przekazał, że Andrzej Duda podjął "ostateczną decyzję" w sprawie pierwszego kroku w procedurze powołania nowego rządu.

Prawo i Sprawiedliwość w październikowych wyborach parlamentarnych uzyskało 194 mandaty. Mimo zwycięstwa, partia Jarosława Kaczyńskiego ma ograniczoną zdolność koalicyjną. Z kolei partie opozycji demokratycznej od kilkunastu dni prowadzą negocjacje w sprawie powołania nowej większości. KO, Trzecia Droga i Nowa Lewica mają razem w nowej izbie niższej 248 przedstawicieli.

- Mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów (na urząd premiera - red.). Jest to nowa sytuacja w naszych standardach demokratycznych. Nigdy nie było takiej sytuacji, że wygrało wybory jedno ugrupowanie, a przedstawiciele innych partii, które będą miały swoich przedstawicieli w parlamencie twierdzą, że to one będą miały większość bez zwycięskiego ugrupowania - mówił prezydent po konsultacjach ze wszystkimi komitetami wyborczymi.

- Wszyscy wiedzą, że do tej pory był taki obyczaj, że tekę premierowską od prezydenta otrzymywał kandydat zgłoszony przez zwycięskie ugrupowanie - przekonywał 26 października Andrzej Duda.