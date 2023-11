- Przed Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem jeszcze dużo życia i z pewnością jeszcze nie raz będzie miał okazję do tego, żeby być premierem Rzeczypospolitej - powiedział Marek Sawicki w Sejmie. W ten sposób odniósł się do sugestii Marcina Mastalerka w Polsat News, który ocenił, że szansa, by lider PSL został prezesem Rady Ministrów, może się nie powtórzyć.