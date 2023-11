W poniedziałkowym wydaniu specjalnym "Debaty dnia" goszczą: posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer, poseł PSL Krzysztof Paszyk oraz pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. Politycy komentują wieczorne orędzie prezydenta Andrzeja Dudy.

- Jest zwyczajem, że w pierwszym kroku misję sformułowania rządu dostaje partia, która uzyskała najwyższy wynik - podkreślał jeszcze przed prezydenckim orędziem Horoła.

- To, kto utworzy rząd, rozstrzygnęło się już 15 października. To tylko kosztuje czas. Ten rząd już niczego nie załatwi. I tracimy pieniądze związane z KPO. Tam lecą terminy. Jednak już nic nie powstrzyma tego, że skończył się PiS. Mam wrażenie, że to służby obsadzaniu PiS-owi kolejnych ludzi - powiedziała z kolei Lubnauer.

- Szkoda straconego czasu na ustawy zabezpieczającego Polaków przed inflacją. Marnujecie czas - dodał poseł PSL Krzysztof Paszyk.

Marszałkiem seniorem ma zostać Marek Sawicki z PSL. - Myślę, że to ze strony prezydenta, to jest to taki gest docenienia tej formacji, która jest politologicznym zwycięzcą tych wyborów - skomentował Horała.

- Uważam, że stało się dobrze, ten zwyczaj został zachowany. Przed nami trudna misja, ale będzie prowadzić rozmowy - dodał minister . - Domniemam, że prezydent dopiero teraz podjął tę decyzję, stąd podzielił się z nią teraz. Myślę, że to jest bardzo dobra decyzja - dodał.

- Pan prezydent nie wyszedł poza rolę człowieka-PiS. Wybrał partię, a nie Polskę - skomentowałą z kolei decyzję głowy państwa Katarzyna Lubnauer.

