Sekretarz stanu USA Antony Blinken spotka się z prezydentem Autonomii Palestyńskiej Mahmoudem Abbasem. To będzie pierwsza wizyta amerykańskiego urzędnika na Zachodnim Brzegu od wybuchu wojny. Zaledwie dwa dni temu Blinken widział się z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Podczas spotkania miał wezwać do przerw w walkach, aby do Strefy Gazy mogła dotrzeć pomoc humanitarna.