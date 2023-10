Premier Izraela Benjamin Netanjahu zaprzeczył, jakoby ostrzegano go wcześniej przed atakiem Hamasu. "Wbrew fałszywym twierdzeniom: w żadnych okolicznościach i na żadnym etapie premier Netanjahu nie był ostrzegany o wojskowych zamiarach Hamasu. Wręcz przeciwnie, wszyscy funkcjonariusze bezpieczeństwa ocenili, że Hamas został powstrzymany" - podała w sobotę wieczorem jego kancelaria.

"Jest to ocena, którą całe siły bezpieczeństwa i wywiad wielokrotnie przedstawiały premierowi i Radzie Ministrów, także przed wybuchem wojny" - podkreślono.

Również w sobotę Netanjahu oznajmił, że celem wojny jest całkowite zniszczenie wrogiego Hamasu. "Wczoraj wieczorem nasze dodatkowe siły lądowe wkroczyły do bram Gazy. To drugi etap wojny, której cele są jasne: zniszczenie zdolności militarnych i rządowych Hamasu oraz sprowadzenie jeńców z powrotem do domu" - głosił.

Izrael w piątek rozszerzył swoje działania na lądzie. Premier podał, że była to decyzja przemyślana, a takie są przeprowadzane w sposób rozważny i zrównoważony. Każdego kto uważa, że Izrael jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne, nazwał "hipokrytą".

Wzmożone działania Izraela. Do Strefy Gazy wraca łączność

Po rozpoczęciu przez Izrael "wojny lądowej" w Strefie Gazy odcięto łączność. Doprowadziły do tego bombardowania opisywane przez ludność jako "najbardziej intensywne od początku wojny".

Jednakże w niedzielę palestyńskie media poinformowały, że łączność telefoniczna i internetowa powoli wracają do tego miejsca.

Agencja AP podała, że według palestyńskiego ministerstwa zdrowia zakłócenie telekomunikacji "totalnie sparaliżowało" system ochrony zdrowia, a mieszkańcy nie mogli wzywać karetek. Doprowadziło do kolejnych strat w ludności.