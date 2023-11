Sekretarz Stanu USA Antony Blinken przyleciał w piątek do Izraela, aby wezwać do przerw w walkach i umożliwić pomoc poszkodowanym w Palestynie. Sytuacja w Strefie pogarsza się po zamknięciu pierścienia oblężenia wokół Gazy przez Siły Obronne Izraela. Premier Benjamin Netanjahu określił to jako "szczytowy moment bitwy".