Orkan Ciaran zmierza w kierunku Polski. Najbardziej zagrożona jest południowa część kraju - szczególnie Małopolska i Śląsk. Alerty pogodowe obowiązują do piątku do godziny 20. Porywisty wiatr może osiągnąć prędkość nawet do 100 km/h. Strażacy mają pełne ręce roboty, dlatego apelują o ostrożność i rozwagę. Obecnie około 1500 gospodarstw pozostaje bez prądu.