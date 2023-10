Pomorska Policja wydała kolejny komunikat dotyczący poszukiwań Grzegorza Borysa. Funkcjonariusze zaapelowali do mieszkańców, którzy w najbliższych dniach będą odwiedzać cmentarze na terenie Trójmiasta.

Wiadomość opublikowana została przez profil Pomorskiej Policji w mediach społecznościowych.

"Prosimy o stosowanie się do alertów RCB oraz apeli policjantów, ponadto w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, o nieskracanie sobie drogi dojścia w rejon nekropolii przez tereny leśne okalające trójmiejskie cmentarze. Prosimy o korzystanie z prowadzących do nich głównych dróg" - czytamy.

W rejonie stale trwających poszukiwań zlokalizowanych jest kilka cmentarzy, to m.in.: Cmentarz Witomiński w Gdyni, Cmentarz parafii Św. Mikołaja w Gdyni, Cmentarz Komunalny w Sopocie czy Cmentarz Srebrzysko w Gdańsku.

Jednocześnie funkcjonariusze przypomnieli, że w związku z poszukiwaniami uruchomiona została specjalna skrzynka mailowa, na którą przesyłać można informacje dotyczące poszukiwanego Grzegorza Borysa.

"Gdynia.poszukiwania@gd.policja.gov.pl. Każda informacja jest przez policjantów sprawdzana. Tylko celowe wprowadzenie w błąd funkcjonariuszy jest przestępstwem" - napisano.

Alerty RCB dla mieszkańców Trójmiasta

Kilka godzin wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o ponownym uruchomieniu Alertu RCB, który obowiązuje w Gdańsku, Gdyni i powiecie kartuskim.

"Uwaga! Policja prowadzi poszukiwania Grzegorza Borysa. Nie utrudniaj działań służb i nie wchodź do lasu na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego" - napisano w SMS-ie przesłanym do osób przebywających na terenie Trójmiasta i okolic.

Podobne komunikaty rozsyłane były także w weekend, kiedy to funkcjonariusze prowadzili poszukiwania w lasach między Wejherowem a Rekowem Górnym. W akcji udział brał między innymi policyjny śmigłowiec.

Do poszukiwań dołączony został także Interpol, który wystawił czerwoną notę za 44-latkiem. Oznacza to najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań. Informacja trafiła do służb w łącznie 195 krajach świata.

mjo/kg/ Polsatnews.pl