Jest nowy trop w poszukiwaniach Grzegorza Borysa. Śledczy znaleźli w lesie rzeczy, które mogą należeć do mężczyzny poszukiwanego za zabójstwo sześcioletniego syna. To już ósma doba obławy.

Śledczy twierdzą, że z każdym sygnałem na temat tego, gdzie może przebywać Grzegorz Borys są bliżej zatrzymania mężczyzny, a tym samym zakończenia trwającej ósmą dobę obławy.

W czwartek pojawiła się informacja o tym, że znaleziono przedmioty należące do Grzegorza Borysa, jednak Żandarmeria Wojskowa na razie nie potwierdza tych informacji.

Poszukiwania Grzegorza Borysa. "Boi się, jest zdesperowany"

Wiadomo, że z każdym dniem stan psychiczny i fizyczny mężczyzny będzie coraz gorszy, a to może przełożyć się na błąd, który spowoduje, że zostanie złapany.

- Z pewnością możemy powiedzieć, że boi się, jest zdesperowany. Wie, co zrobił i ma świadomość tego, że jest potępiony przez społeczeństwo, ale też cały czas ucieka, chce skutecznej ucieczki - mówi dr Agata Rudnik z Centrum Wsparcia Psychologicznego, Uniwersytet Gdański.

ZOBACZ: Gdynia. Trwają poszukiwania Grzegorza Borysa. Śmigłowce, psy tropiące i setki policjantów

- Myślę, że tak naprawdę to co może doprowadzić do końca, to trudne warunki atmosferyczne i głód - dodała.

Jak relacjonuje Robin Jesse pogoda nie sprzyja poszukiwaniom, ale przede wszystkim nie sprzyja ukrywaniu się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Temperatura w nocy spada poniżej pięciu stopni Celsjusza.

Policjanci nie ujawniają taktyki poszukiwań mężczyzny, ale jak zauważa reporter Polsat News, ta ewidentnie się zmieniła - na Fikakowie - osiedlu, na którym mieszkał i po raz ostatni był widziany Grzegorz Borys, widocznych jest dużo mniej mundurowych.

Apel policji

W piątek po południu pomorska policja zaapelowała po raz kolejny, by nie wchodzić do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, gdzie trwa obława.

Trwają poszukiwania za G. Borysem

📌 Są one prowadzone metodycznie, na podstawie ustaleń i analizy, która na bieżąco jest wykonywana przez centrum operacyjne,

📌Działania służb są przemyślane, nie ma w nim przypadkowości. pic.twitter.com/YgsCA2WyNS — PomorskaPolicja (@PomorskaPolicja) October 27, 2023

Dodano, że poszukiwania są prowadzone metodycznie, "na podstawie ustaleń i analizy, która na bieżąco jest wykonywana przez centrum operacyjne", są przemyślane i nie w nich przypadkowości.

