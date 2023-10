Hamas wystrzelił w stronę Izraela największą liczbę pocisków rakietowych od początku wojny - informuje portal Times of Israel. Atak nastąpił dzień po intensywnym bombardowaniu Strefy Gazy przez izraelską armię, które premier Benjamin Netanjahu nazwał "najcięższym ciosem".

Hamas podjął we wtorek po południu ze Strefy Gazy intensywny ostrzał rakietowy Izraela i żydowskich osiedli na północy Zachodniego Brzegu Jordanu - podaje Times of Israel. To prawdopodobnie największy atak organizacji od czasu początkowej ofensywy z 7 października.

Ataki na Izrael. Nie ma ofiar śmiertelnych

Większość pocisków wystrzelonych przez Hamas skierowane było przeciwko osiedlom położonym w pobliżu granicy ze Strefą Gazy. Ich mieszkańcy zostali w znacznej mierze ewakuowani po ofensywie z 7 października - twierdzi Times of Israel. Celem wtorkowych ataków były jednak również największe miasta.

ZOBACZ: CNN, BBC, a może Reuters? Nie, to podejrzane konta X kontrolują narrację Izrael-Hamas



Jak podają izraelskie media, większość pocisków zostało przechwyconych przez system obrony antyrakietowej. Dotychczasowe doniesienia mówią o dwóch osobach ranionych przez spadające odłamki w pobliżu Tel Awiwu. Jak na razie nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych.

Armia Izraela: Hamas przygotowuje się na długą wojnę

W dniach poprzedzających wzmożony atak liczba wystrzeliwanych ze Strefy Gazy rakiet znacząco zmalała. Siły Obrony Izraela (IDF) twierdzą, że Hamas konserwuje zapasy, przygotowując się na długą wojnę.

ZOBACZ: Izraelczycy nie okazują litości. Sięgnęli po tajną broń



Od ponad dwóch tygodni przy granicy Strefy Gazy zbierają się bowiem izraelscy żołnierze. Armia przygotowuje się do inwazji naziemnej, której deklarowanym celem jest zniszczenie Hamasu i odsunięcie go od władzy.

Liczba ofiar w Strefie Gazy stale rośnie

Wzmożone ataki ze strony Hamasu nastąpiły dzień po - jak do tej pory - najbardziej intensywnym bombardowaniu Strefy Gazy przez Izrael.



- Uderzamy w naszych wrogów z ogromną siłą. Wczoraj podczas naszych ataków w Strefie Gazy, zadaliśmy wrogowi najcięższy cios, jakiego doznał w ciągu jednego dnia - powiedział we wtorek premier Izraela Benjamin Netanjahu, cytowany przez portal Times of Israel.

ZOBACZ: Izrael ostrzelał Hamas w obozie dla uchodźców. Palestyńczycy informują o ofiarach



Według danych podanych przez ministerstwo zdrowia Strefy Gazy w poniedziałkowych nalotach zginęły co najmniej 704 osoby. Od początku tej fazy konfliktu zbrojnego liczba ofiar po stronie Palestyńskiej wynosi 5 791, w tym 2 360 dzieci. Co najmniej 16 297 osób zostało rannych.

Izrael zachęca Palestyńczyków do współpracy

Razem z rakietami armia Izraela zrzuca w Strefie Gazy również ulotki obiecujące nagrody dla Palestyńczyków, którzy anonimowo przekażą informacje o około 220 osobach przetrzymywanych w niewoli na tym terytorium. Do tej pory Hamas uwolnił czterech zakładników.