- Izraelskie siły powietrzne i lądowe intensyfikują operacje - powiedział w piątek główny rzecznik wojskowy Izraela, w związku z doniesieniami o ciężkich bombardowaniach oblężonej Strefy Gazy. Przedstawiciel armii izraelskiej Peter Lerner przekazał, że nie jest to oficjalna inwazja lądowa.

Kontradmirał Daniel Hagari przekazał, że siły powietrzne przeprowadzają szeroko zakrojone ataki na tunele i inną infrastrukturę w Strefie Gazy. - Dziś wieczorem siły lądowe rozszerzają swoje działania – poinformował.

- Palestyńska grupa bojowników Hamas zapłaci za swoje zbrodnie przeciwko ludzkości, a Izrael zaczyna odpłacać się za to - powiedział Mark Regev, doradca izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu, w piątkowym wywiadzie dla MSNBC.

Przedstawiciel armii izraelskiej Peter Lerner w amerykańskiej telewizji ABC, zaprzeczył, że działania Izraela to oficjalna inwazja lądowa. Zapewnił, że Izrael robi wszystko, by uniknąć ofiar cywilnych. Dodał, jednak że to "wojna", którą rozpoczął palestyński Hamas.

Z kolei cytowany przez ABC przedstawiciel USA powiedział, że Izrael rozpoczął "bardziej ograniczone wtargnięcie" na terytorium Strefy Gazy i zgodził się na przekazanie wsparcia humanitarnego.

Media: Izrael używa czołgów w Strefie Gazy

Portal Times of Israel podaje, że według źródeł palestyńskich izraelska armia lądowa prowadzi operacje w Strefie Gazy z użyciem czołgów, trwa intensywna wymiana ognia.

ZOBACZ: Wojna w Izraelu. Marija Zacharowa: Hamas złożył wizytę w Moskwie



Firmy Jawwal i Paltel, dostawcy usług telekomunikacyjnych w Strefie Gazy, poinformowali w piątek wieczorem, że powodu intensywnych bombardowań przestały działać telefony komórkowe i internet. W oświadczeniu Palestyńskiego Towarzystwa Czerwonego Półksiężyca stwierdzono, że całkowicie utraciło ono kontakt ze swoim centrum operacyjnym w Gazie i wszystkimi jego zespołami działającymi w terenie.





Tymczasem Hamas wzywa świat do "natychmiastowego działania" w celu powstrzymania izraelskiego bombardowania.

Minister Spraw Zagranicznych Jordanii Ayman Safadi stwierdził w mediach społecznościowych, że "Izrael właśnie rozpoczął wojnę lądową w Strefie Gazy". Według niego, przyniesie ona katastrofę humanitarną ogromnych rozmiarów, która będzie się ciągnęła przez wiele lat.

Benjamin Netanjahu nie podpisał planu inwazji lądowej na Strefę Gazy?



Jeszcze w piątek po południu dziennikarze "The New York Times", powołując się na rozmowy z 13 urzędnikami, wojskowymi i zagranicznymi dyplomatami, obecnie nie ma jednogłośnego stanowiska dotyczącego ataku na Strefę Gazy.

Opóźnienia operacji izraelskich wojsk ma, zdaniem części decydentów, dać czas negocjatorom na porozumienie z siłami Hamasu ws. uwolnienia zakładników.

ZOBACZ: Wojna w Izraelu. Nie będzie inwazji na Strefę Gazy. Zaskakująca decyzja Netanjahu

"Przywódcy wojskowi zakończyli już opracowanie planu inwazji, ale Netanjahu rozgniewał wyższych rangą oficerów, odmawiając jego podpisania. Po części dlatego, że chce jednomyślnej zgody członków gabinetu wojskowego, który utworzył po ataku z 7 października" - przekonują autorzy.

Zdaniem autorów, problematyczny tematem jest nie tylko kwestia daty rozpoczęcia inwazji, ale także możliwych scenariuszy jej rozwoju. Politycy i wojskowi są podzieleni w kwestii utworzenia lokalnych władz, które miałyby, w przypadku powodzenia, pilnować porządku w regionie.

Wojna w Izraelu

Do eskalacji konfliktu w Izraelu doszło po tym, jak 7 października siły Hamasu przypuściły z zaskoczenia atak na stronę izraelską. We wtorek Hamas wystrzelił w stronę Izraela największą liczbę pocisków rakietowych od początku wojny. Atak nastąpił dzień po intensywnym bombardowaniu Strefy Gazy przez izraelską armię, które premier Benjamin Netanjahu nazwał "najcięższym ciosem".

Od ponad dwóch tygodni przy granicy Strefy Gazy zbierają się izraelscy żołnierze. Armia przygotowuje się do inwazji naziemnej, której deklarowanym celem jest zniszczenie Hamasu i odsunięcie go od władzy.

WIDEO: Niemcy: Propalestyńskie demonstracje w Berlinie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/pgo/Reuters