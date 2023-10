W piątek Izrael ogłosił, że intensyfikuje działania powietrzne i lądowe w Strefie Gazy. Masowe ataki utrudniają działalność organizacji, które niosą pomoc humanitarną dla ludności cywilnej.

O trudnej sytuacji, w której znaleźli się wspierający mieszkańców Gazy, wypowiedziała się członkini Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Alexandria Ocasio-Cortez. Na platformie X podkreśliła, że odcięcie możliwości skomunikowania się z przebywającymi na palestyńskim terytorium jest "niedopuszczalne".

Jak dodała "zagrożeni są dziennikarze, lekarze, organizacje humanitarne i niewinni". Na wpis kongresmenki zareagował szef platformy Elon Musk. "Starlink będzie wspierać łączność z uznanymi na arenie międzynarodowej organizacjami pomocowymi w Gazie" - zapowiedział.

Starlink to system satelitarny obsługiwany przez firmę Muska - SpaceX. Zapewnia on połączenie z prawie dowolnego miejsca na kuli ziemskiej. Został on uruchomiony w Ukrainie po rosyjskiej agresji i dzięki niemu Kremlowi nie udało się komunikacyjnie sparaliżować zaatakowanego państwa.

WHO i Lekarze bez Granic nie mogą skontaktować się z personelem w Strefie Gazy

Światowa Organizacja Zdrowia na początku izraelsko-palestyńskiego konfliktu informowała, że w Strefie Gazy może dojść do katastrofy humanitarnej. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oznajmił na X, że podczas intensywnych bombardowań nie jest możliwa ewakuacja pacjentów. Pojawiły się także problemy komunikacyjne z przedstawicielami Organizacji na miejscu.

"Straciliśmy kontakt z naszym personelem w Gazie, z placówkami służby zdrowia, pracownikami służby zdrowia i resztą naszych partnerów humanitarnych na miejscu. To oblężenie budzi we mnie poważne zaniepokojenie o ich bezpieczeństwo i bezpośrednie ryzyko dla zdrowia bezbronnych pacjentów. Wzywamy do natychmiastowej ochrony wszystkich cywilów i pełnego dostępu pomocy humanitarnej" - napisał szef WHO.

Podczas nocy z piątku na sobotę Gaza była odcięta od zasilania. "Brak prądu uniemożliwia dotarcie karetek do rannych. Nadal nie mamy kontaktu z naszym personelem i służbą zdrowia. Martwię się o ich bezpieczeństwo" - oświadczył Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Taki sam problem dotyczy też innej organizacji pomocowej - Lekarze bez Granic. Przekazali oni, że nie byli w stanie skontaktować się ze swoimi palestyńskimi kolegami i martwią się o los personelu medycznego i pacjentów.