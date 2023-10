W niedzielę doszło do spotkania przywódców pięciu państw, w tym kluczowych przedstawicieli Zachodu - Stanów Zjednoczonych, Kanady, Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii. We wspólnym oświadczeniu wyrazili swoje poparcie dla Izraela i podkreślili, że ma prawo do obrony, ale jednocześnie wezwali do ochrony ludności cywilnej.

W niedzielę doszło do wirtualnego spotkania przywódców pięciu państw - prezydenta USA Joe Bidena, premiera Kanady Justina Trudeau, prezydenta Francji Emmanuela Macrona, kanclerza Niemiec Olafa Scholza, premier Włoch Giorgii Meloni i premiera Wielkiej Brytanii Rishiego Sunaka.

Zachód apeluje do Izraela: Przestrzegajcie prawa humanitarnego

We wspólnym oświadczeniu przywódcy odnieśli się do kwestii wojny między Izraelem a Hamasem. Przyznali, że z zadowoleniem przyjęli uwolnienie przez ugrupowanie dwóch zakładników i wezwali do natychmiastowego uwolnienia wszystkich pozostałych.

Zapewnili też o swym wsparciu dla Izraela i jego prawie do obrony, ale także wezwali ten kraj do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz ochrony ludności cywilnej w Strefie Gazy. Zgodzili się także kontynuować ścisłą współpracę dyplomatyczną, w tym z kluczowymi partnerami w regionie, aby "zapobiec rozprzestrzenianiu się konfliktu, zachować stabilność na Bliskim Wschodzie i doprowadzić do rozwiązania politycznego i trwałego pokoju".

Pomoc humanitarna dla Strefy Gazy. Jasna deklaracja

Zachodni przywódcy z zadowoleniem przyjęli dotarcie do Strefy Gazy pierwszych konwojów z pomocą humanitarną i zobowiązali się do kontynuowania współpracy z partnerami regionalnymi w celu zapewnienia mieszkańcom Strefy Gazy "trwałego i bezpiecznego dostępu" do żywności, wody, opieki medycznej i innej pomocy humanitarnej.

Wcześniej doszło do spotkania prezydenta Bidena z premierem Izraela Benjamina Netanjahu. Potwierdzili, że oblężona Strefa Gazy będzie teraz korzystać z "ciągłego napływu" pomocy humanitarnej.