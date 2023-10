Elon Musk chce zmienić X nie do poznania. Dał pracownikom rok

Odkąd Elon Musk przejął Twittera, ma coraz to nowe pomysły na funkcjonowanie platformy. Zmienił jej nazwę na X, wprowadził ograniczenia w liczbie darmowych wpisów do przeglądania, a niedawno informował, że nowi użytkownicy będą musieli płacić za korzystanie z medium.

Przecieki z wewnętrznego spotkania zarządu X

Z nagrania z wewnętrznego spotkania firmy, do którego dotarł portal "The Verge" wynika, że aplikację czeka jeszcze większa rewolucja. Spółka rozpoczęła już proces z administracją amerykańską w celu uzyskania niezbędnych licencji na dodanie przelewów pieniężnych do swojej funkcjonalności. Nie chodzi jednak tylko o przekazywanie pieniędzy.

- Kiedy mówię 'płatności', mam na myśli całe finansowe życie danej osoby. Jeśli w grę wchodzą pieniądze, ma to być na naszej platformie. Gotówka, papiery wartościowe, wszystko. Nie chodzi o wysłanie 20 dolarów swojemu znajomemu. Mówię tu o sytuacji, gdzie nie będziesz potrzebował konta w banku - powiedział na nagraniu podczas przemowy do swoich pracowników.

Miliarder daje swoim pracownikom rok

CEO firmy Linda Yaccarino wspomniała, że inicjatywa ma się stać "szansą dla firmy" już w 2024 roku. - Byłbym bardzo zaskoczony, gdybyśmy nie mieli tej funkcjonalności do końca przyszłego roku - podkreślił Elon Musk.

Jednak do osiągnięcia tego celu jeszcze długa droga. Miliarder będzie musiał uzyskać w nadchodzących miesiącach wiele niezbędnych licencji, a później będzie musiał się zmierzyć z reakcją konkurencji.

"PayPal jest tak naprawdę produktem mniej kompletnym niż ten, który zaprojektowaliśmy w lipcu 2000 roku, 23 lata temu" - skomentował tę kwestię miliarder.