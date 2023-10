W mediach pojawiły się informacje, że prezydent Andrzej Duda wyśle liderom partii opozycyjnych zaproszenie na spotkanie. - Do wczoraj wieczorem takie zaproszenie nie przyszło, ale być może przyjdzie - zdradził Zgorzelski.

Wicemarszałek Sejmu ma nadzieję, że prezydent rzeczywiście podejmie rozmowę z partiami, które mogą zbudować sejmową większość. - Strata czasu mielenie tych dni i mówienie o tym, że trzeba wykonać trzy kroki konstytucyjne. Prezydent ma świadomość, przecież nie żyjemy gdzieś na księżycu, że jest większość konstytucyjna zbudowana z trzech ugrupowań. To nie ma co kręcić piruetów , tylko zaprosić tych, którzy mają zdolność do tworzenia większości - tłumaczył.

Zgorzelski pytany o pozycję negocjacyjną PSL odparł, że "najważniejszy jest interes państwa". Wskazał na dwa czynniki - zewnętrzny związany z wojną za wschodnią granicą oraz wewnętrzny - "uspokojenie, ustabilizowanie i sprawne przejęcie państwa".

- Prawo i Sprawiedliwość nie ma dzisiaj szansy "ciułania" większości, tylko będzie swój zasób personalny zmniejszało - stwierdził polityk PSL i dodał, że "11 mln obywateli coś powiedziało". - Po ośmiu latach okładania nas cepami, obrażania, teraz jakieś propozycje - skomentował pogłoski dotyczące o ewentualnej próbie przeciągnięcia ludowców na stronę obozu obecnego rządu.

Zgorzelski zapewnił, że nikt z PiS-u do niego nie dzwonił.

Pytany, czy lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz będzie walczył o urząd premiera, Zgorzelski odparł, że "najbardziej prawdopodobnym kandydatem jest Donald Tusk". Zaznaczył jednocześnie, że szef ludowców "jest przygotowany do pełnienia funkcji premiera".

Prowadzący zapytał wicemarszałka Sejmu co sądzi o zapowiedziach Michała Kołodziejczaka, który został wciągnięta na listy przez KO, o tym, że powinien zostać szefem resortu rolnictwa.

- Ci którzy w telewizji ogłaszają, że będą ministrami, najczęściej tymi ministrami nie zostają, aczkolwiek życzę wszystkiego dobrego panu Kołodziejczakowi, ale to będzie przedmiotem rozmów koalicyjnych a nie telewizyjnych - odpowiedział Zgorzelski.

Na pytanie:"czy wy ludowcy bylibyście w stanie oddać ministerstwo rolnictwa", Zgorzelski odpowiedział wymowną ciszą. - Z pewnością jest to obszar, o który będziemy zabiegali - skomentował krótko.

- Z pewnością to nie moja osoba jest do tego stanowiska desygnowana - odparł zapytany, czy zostanie marszałkiem Sejmu. Zaznaczył jednocześnie, że skupi się na obszarze, do którego oddeleguje go partia.

Czy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk byłaby dobrą minister edukacji? - zapytał Ociepa. - Nie wiem - odparł, ale zaznaczył, że przejęcie przez nią resortu po Przemysławie Czarnku "byłoby przełożeniem wajchy z jednej strony na drugą".

Zgorzelski powiedział, że edukacja jest dziedziną, na której zna się bardzo dobrze.

ap/polsatnews.pl