W czwartek o g. 12 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się konferencje prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie kryzysu migracyjnego - zapowiedział w "Graffiti" szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. - Będzie to przedstawienie naszego punktu widzenia i pewnego rodzaju planu - wyjaśnił.

Większość ambasadorów państw członkowskich Unii Europejskiej przyjęła tzw. rozporządzenie kryzysowe dotyczące migracji. To ostatni element paktu migracyjno-azylowego. Sprzeciw wyrazili przedstawiciele Polski i Węgier, a trzech innych wstrzymało się od głosu.

- Są takie mniejsze państwa, które nie obawiają się napływu migrantów, licząc na to, że przyjdą i pojadą gdzieś dalej - skomentował Marcin Przydacz w "Graffiti". - Inne państwa podlegają różnego rodzaju naciskom i być może też jest tak, że nie rozumieją tego zagrożenia. Tego, że system zaproponowany przez UE nie pomaga w rozwiązaniu problemu, a jedynie go pogłębia - dodał.

Jak stwierdził, państwa Europy zachodniej podchodzą do tematu ideologicznie, a jednocześnie "chcą podzielić się problemem, który po części same wykreowały". - To nie Polska kolonizowała Afrykę, nie Polska ma odpowiedzialność wobec tych państw, tylko państwa Europy Zachodniej - powiedział Przydacz.

Polityk zapowiedział, że w czwartek o g. 12 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się konferencje prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie kryzysu migracyjnego.

- Będzie to przedstawienie naszego punktu widzenia i pewnego rodzaju planu - wyjaśnił. - Rozmawiamy na bieżąco z innymi stolicami europejskimi, zwłaszcza tymi, które również mogą podlegać naciskom, niechcianej migracji - dodał.

- Nie może być mowy o tym, żeby nagle przysyłano nam tysiące nielegalnych, zupełnie niesprawdzonych migrantów - powiedział Przydacz.

We wtorek minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński poinformował, że od północy wznawiana jest tymczasowa kontrola graniczna na granicy ze Słowacją. - Zostanie wprowadzona na 10 dni, ale wysoce prawdopodobne, że będzie przedłużana - dodał.

- Sam fakt wprowadzenia kontroli jest czynnikiem zniechęcającym migrantów do próby przekroczenia granicy - skomentował Marcin Przydacz.

Dopytywany o to, czy istnieje ryzyko, że w najbliższych tygodniach grozi nam zawieszenie strefy Schengen, polityk stwierdził, że nie.

Marcin Przydacz: Nie braknie paliwa

W ostatnim czasie stacje Orlenu w całej Polsce zostały dotknięte "awariami" dystrybutorów. Wcześniej ceny paliwa na stacjach zostały obniżone.

- Ceny spadły, wzrosło zainteresowanie - ocenił Marcin Przydacz. - Nie braknie tego paliwa i paliwo będzie dostępne dla wszystkich - dodał.

Marcin Przydacz odniósł się także do ostatnich doniesień nt. działalności polskich youtuberów. - To skandaliczna sytuacja, przejrzałem informacje na ten temat. Tu jest pole do działania prokuratury i postawienia ewentualnych zarzutów wszystkim tym, którzy dopuścili się takich czynów - stwierdził.

- Miejmy świadomość, że nasze dzieci mogą podlegać różnego rodzaju zagrożeniom w sieci - dodał.

