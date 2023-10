- O politykę mieszkaniową będziemy walczyć we wspólnym rządzie. To będzie jeden z naszych warunków - mówiła posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica), komentując ewentualną, powyborczą perspektywę rządu opozycji. W "Graffiti" mówiła też o pomysłach Lewicy na współpracę z prezydentem i politykę migracyjną.

Marcin Fijołek pytał swojego gościa o uczestnictwo Joanny Scheuring-Wielgus w debacie w telewizji publicznej. Posłanka Lewicy w przeszłości kandydowała z list liberalnej Nowoczesnej.

- To prawda, że była [na listach Nowoczenej-red.]. Ale nawet będąc w tym ugrupowaniu wykazywała się ponadprzeciętną wrażliwością, chociażby na sytuację osób z niepełnosprawnościami. Jeżeli chodzi o poglądy dotyczące płac, spraw pracowniczych, to od kiedy jest w Lewicy, reprezentuje program Lewicy. A ten jest jednoznaczny. Płaca minimalna powinna rosnąć - tłumaczyła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

- Mamy skrócenie czasu pracy, wydłużenie urlopów, zwiększenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy, ochrony pracowników, chronionych matek na urlopach macierzyńskich - dodała.

Wspólny rząd obecnej opozycji? Lewica stawia warunki

- O politykę mieszkaniową będziemy walczyć we wspólnym rządzie. To będzie jeden z naszych warunków, przeznaczenie publicznych pieniędzy, pieniędzy europejskich, na budowę mieszkań na tani wynajem - wskazała Dziemianowicz-Bąk.

WIDEO: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w "Graffiti"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- To będzie warunek, który przy stole koalicyjnym będziemy kłaść. Oczywiście nie tylko kwestie socjalne, nie tylko kwestie infrastrukturalne będą takimi warunkami. Prawa kobiet to jest coś, co jest w DNA Lewicy. Będziemy domagać się wykreślenia art. 152 z Kodeksu karnego, czyli depenalizacji pomocy przy aborcji, wyrzucenia do kosza klauzuli sumienia i poparcia dla ustawy, którą już składaliśmy, o legalnej, bezpłatnej aborcji do 12. tygodnia ciąży - podkreśliła.

- To są postulaty, z którymi szliśmy przez całą, ostatnią kadencję, które prezentujemy w naszym programie wyborczym na te wybory i które znajdą się jako lista warunków wejścia do wspólnego rządu - powiedziała posłanka i kandydatka Lewicy.

Prezydent zablokuje ustawy opozycji? "Jest problemem"

Dziennikarz dopytywał czy w sytuacji, w której opozycja przejmie władzę, kłopotem dla inicjatyw ustawodawczych nie będzie sprzeciw prezydenta Andrzeja Dudy, który będzie pełnił swoją funkcję do 2025 roku.

ZOBACZ: Andrzej Duda: Będziemy pewnie znowu mieli falę migrantów

- Jest problemem w tym sensie, że jest to człowiek wywodzący się z szeregów PiS i ewidentnie pokazał w czasie swojego urzędowania, że realizuje ten program - odparła Dziemianowicz-Bąk.

- Będziemy w kolejnych wyborach prezydenckich walczyć także o tę wygraną. Dziś przed nami wybory parlamentarne. Musimy zrobić wszystko, żeby PiS nie dostał szansy na trzecią kadencję, która może zakończyć się wyprowadzeniem Polski z Unii Europejskiej - dodała.

Polityka migracyjna i wspólna odpowiedzialność UE

Dziemianowicz-Bąk mówiła też o konieczności prowadzenia wspólnej polityki migracyjnej przez Unię Europejską. - Musimy być gotowi do rozmowy o współpracy. Oczywiście, to nie jest moment, w którym akurat Polska po przyjęciu ponad miliona uchodźców z Ukrainy, powinna być pierwszym krajem, do którego kierowani będą uchodźcy - zaznaczyła.

ZOBACZ: Imigranci w Szwecji i walki gangów. "Giną niewinni ludzie"

- Dziś musimy przede wszystkim zadbać o to, by to była nasza wspólna odpowiedzialność, by radzenie sobie z kryzysem migracyjnym, było wspólną odpowiedzialnością państw europejskich, żeby polityka migracyjna opierała się z jednej strony na bezpieczeństwie, ale z drugiej na człowieczeństwie. Nie mogę słuchać już przedstawicieli skrajnej prawicy i Konfederacji, którzy prześcigają się na pomysły czy łodzie topić, czy do ludzi na łodziach strzelać. Ta debata zaszła za daleko - mówiła dalej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Wcześniejsze odcinki programu "Graffiti" możesz obejrzeć TUTAJ.