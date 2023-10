Bogdan Rymanowski zapytał Włodzimierza Czarzastego o plany na ostatnie godziny kampanii. - Jutro w Warszawie wygłoszę 101. przemówienie tej kampanii - powiedział wicemarszałek. - Bez żadnej zarozumiałości, walczymy, jutro do północy - dodał.

- Ja wiem, że opozycja wygra wybory, że stworzy rząd. Wierzę, że ten rząd będzie oparty na Trzeciej Drodze, Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, po raz pierwszy od 18 lat - stwierdził.

Dodał, że nie jest to oznaką pychy. - Ja miałem taki okres w życiu, że życie powiedziało: "Włodek stuknij się w łeb trochę i się cofnij, muchy sobie wywal z nosa". Ludzie już mają dosyć tej kampanii, są zmęczeni - mówił Czarzasty.

Włodzimierz Czarzasty: Słowa PiS o bezpieczeństwie nie są prawdziwe

Czarzasty został zapytany o wezwanie przywódcy Hamasu do globalnego dżihadu i o wpływ tych nawoływań na migrację.

- Do rzeczy globalnych trzeba się przygotować, a nie się bać. Jeśli państwo polskie jest rozsądnie zarządzane, rozumiem, że służby wszystko wiedzą i obserwują sytuację, rozumiem, że dają nam bezpieczeństwo, bo jeżeli to jest nieprawda, to PiS nas oszukuje - mówił.

Dodał, że biorąc pod uwagę co się dzieje w wojsku, "ma podstawę sądzić, że te słowa PiS o bezpieczeństwie nie są prawdziwe".

- Jak patrzymy na wierzchołek góry, że tam odchodzi dwóch czy trzech generałów i dwóch, trzech jest powoływanych, to to jest jakiś proces. On z czegoś wynika? On wynika ze sposobu zarządzania. Kupujemy, słusznie, masę uzbrojenia. Kto to będzie obsługiwał, jeżeli 35 tys. ludzi odeszło z wojska? - pytał polityk. Jego zdaniem przyczyną jest "stan świadczeń publicznych, stan zarobków pracowników w instytucjach publicznych".

Współprzewodniczący Lewicy: Damy podwyżkę żołnierzom

- Jeśli wygramy wybory, damy podwyżkę żołnierzom o minimum 20 proc. Nie ma innej możliwości - zapowiedział Czarzasty. Dopytywany skąd na ten cel pieniądze, wicemarszałek odparł" "z nierozdawania bezsensownie pieniędzy".

Czarzasty wymienił m.in. wprowadzenie podatku dla zagranicznych firm, które w Polsce nie płacą podatków. - Dlaczego Google, inne ogromne firmy nie płacą podatku w Polsce? - pytał polityk. - Trzeba konsultować się w tej sprawie z innymi państwami UE - podkreślił.

Bogdan Rymanowski zapytał polityka również o nominowanych po dymisji gen. Rajmunda Andrzejczaka oraz gen. Tomasza Piotrowskiego nowych dowódców - generałów Wiesława Kukułę i Macieja Klisza. Obaj pochodzą z WOT. - Nikomu nie podoba się, że są powoływani generałowie, którzy nigdy nie prowadzili brygady, albo nigdy nie prowadzili dywizji - stwierdził Czarzasty.

Wicemarszałek został także zapytany o powszechny pobór wojskowy dla kobiet i mężczyzn. - Nie wprowadzajmy zasad, które są w Izraelu. Nie jestem za powszechną służbą wojskową. Wojsko musi być dobrze opłacane, szanowane - podkreślał.

Wicemarszałek o stanowisku premiera: Donald Tusk ma ogromne szanse

- Głos na Lewicę, to głos na sformowanie nowego rządu. To będzie rząd koalicyjny. Trzeba będzie wynegocjować nazwisko premiera. Donald Tusk ma ogromne szanse, bo jest szefem największej partii opozycyjnej - ocenił Czarzasty.

Polityk został zapytany o słowa Jarosław Kaczyńskiego, który określił Donalda Tuska jako "biednego, roztrzęsionego". - Oglądałem pana Kaczyńskiego przed pomnikiem jego brata, kiedy zdzierał tę kartę z tego wieńca. Wiedzę bardzo zdenerwowanego, bardzo zmęczonego starszego człowieka - wieku się nie czepiam - który został samotny w tym wszystkim. Widzę, że jest problem ze zmęczeniem, z nerwami i się nie dziwię - stwierdził.

- Panie Kaczyński niech pan wyjdzie na ulice, bez policji, nikt pana nie zabije. Oni się bronią dlatego że się ludzi boją - mówił Czarzasty.

- Jest coś gorszego niż Prawo i Sprawiedliwość. To jest Konfederacja, to jest wyjście z UE, to jest kompletny brak szacunku do kobiet. To jest brunatna partia. Kolor brunatny z czarnym to jest najgorszy kolor jaki może być - mówił Czarzasty.

Podkreślił, że "nigdy Lewica nie wejdzie w żaden sojusz z Konfederacją".

- Gładkolicy chłopcy mogą wszystko obiecać, a potem wszystko odkręcić. Znam ich poglądy - mówił o Krzysztofie Bosaku i Sławomirze Mentzenie wicemarszałek.

Polska Wybiera. W programie "Gość Wydarzeń" przedstawiciele sześciu komitetów

W niedzielę 15 października Polacy ruszą do urn wyborczych, by oddać swój głos. W najgorętszym tygodniu poprzedzającym wybory w Polsat News goszczą również przedstawiciele wszystkich sześciu komitetów, które wystawiły swoich kandydatów we wszystkich 41 okręgach wyborczych.

W niedzielę w programie "Gość Wydarzeń" pojawił się Krzysztof Maj, przedstawiciel Komitetu Wyborczego Bezpartyjni Samorządowcy. W poniedziałek z Bogdanem Rymanowskim rozmawiał jeden z liderów Trzeciej Drogi, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

We wtorek o planach na końcówkę kampanii mówił w studiu Polsat News Sławomir Mentzen (Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość). W środę Bogdan Rymanowskim rozmawiał z Donaldem Tuskiem - liderem Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI.

W kolejnych dniach w "Gościu Wydarzeń":

Piątek, 13 października: Mateusz Morawiecki, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

Od poniedziałku do piątku "Gość Wydarzeń" od 19:20 w Polsacie, Polsacie News, Wydarzeniach 24 oraz w internecie - na polsatnews.pl i stronie głównej Interii.

