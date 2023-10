Donald Tusk odniósł się do rzekomych planów Jarosława Kaczyńskiego dotyczących wyjścia Polski z Unii Europejskiej. - Jeszcze w czasach, kiedy on był w stanie normalnie rozmawiać z ludźmi mówił, że dla niego bycie w Unii Europejskiej jest trudnym do zniesienia ciężarem. On mi to mówił w cztery oczy - podkreślił lider PO.

Donald Tusk w środowym "Gościu Wydarzeń" stwierdził, że 15 października "rozstrzygnie się nasza obecność w Unii Europejskiej". Stwierdził, że wszelkie działania PiS-u prowadziły do wyprowadzenia Polski ze związku.

- Słyszałem nie raz od Jarosława Kaczyńskiego, jeszcze w czasach, kiedy on był w stanie normalnie rozmawiać z ludźmi, że dla niego bycie w Unii Europejskiej jest trudnym do zniesienia ciężarem. On mi to mówił w cztery oczy, że jedynym powodem, dla którego on z trudem akceptuje obecność Polski w Unii Europejskiej to jest to, że większość Polaków tego chce - przekazał Donald Tusk.



- Mówił, że jeżeli tylko zmieni się nastrój, to lepiej będzie, żeby Polska wystąpiła z UE. O tym są naprawdę te wybory - podkreślił.

Donald Tusk: Czuję się ekspertem od Jarosława Kaczyńskiego

Prowadzący Bogdan Rymanowski dopytywał szefa PO o nastawienie Polaków wobec wyjścia z UE. Przytoczył wynik ostatniego sondażu IBRiS dla Radia Zet, z którego wynika, że 35,1 proc. Polaków uważa, że po ewentualnym zwycięstwie Zjednoczonej Prawicy, nowy rząd będzie dążyć do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej.

- To, że dzisiaj jedna trzecia Polaków widzi to zagrożenie to nie znaczy, że ono jest małe - stwierdził.



Tusk wspomniał analogiczną sytuację z Wielką Brytanią. Powiedział, że osobiście słyszał zapewniania ze strony brytyjskich polityków, że Anglia nie wyjdzie z Unii Europejskiej.



- Ja czuję się ekspertem od spraw Unii Europejskiej i czuję się ekspertem od Kaczyńskiego, proszę mi w tej kwestii zaufać. Kaczyński wyprowadza Polskę z UE. Czy to się zdarzy? Nie, nie zdarzy, ale tylko dlatego, że przegrają te wybory - zaznaczył polityk.

Donald Tusk wspomniał o możliwej przyszłości rządu

W dalszej części programu zapewnił, że "nie czuje się ekspertem od Andrzeja Dudy". Przekazał, że rozmawiał już o współpracy z prezydentem, jeżeli Koalicja Obywatelska wygra nadchodzące wybory. Dodał, że jeżeli tak się stanie głowa państwa "zmądrzeje" i nie będzie blokować woli Polaków.

Dodał, że natychmiast po wyborach wraz z Lewicą i Trzecią Drogą są gotowi do utworzenia rządu.

Lidera PO spytano też, czy uzna wybory, jeśli zwycięży w nich PiS. Tusk wskazał, że czytał spekulacje, jakoby chciał wytworzyć "chaos" po wyborach czy przygotowuje "pucz". Dodał, że "gdyby sprawa nie była poważna to powiedziałby, że to śmieszne". - Wyobrażenia wytwarzane przez PiS, że demokraci są zagrożeniem dla demokracji są głupie - podkreślił.

Bogdan Rymanowski przypomniał, że polityk mówił, iż gdyby wybory prezydenckie były przeprowadzone właściwie, to prezydentem byłby dziś Rafał Trzaskowski. Tusk podkreślił, że "instytucje międzynarodowe stwierdziły, że wybory były nieuczciwe, choć były wolne i że on nie ma powodów, by sądzić, że były na dużą skalę sfałszowane".

- Ja nie kwestionuję, że pan Andrzej Duda jest prezydentem i nigdy tego nie kwestionowałem. Został prezydentem wskutek nieuczciwie przeprowadzonych wyborów - stwierdził. - Te wybory też są nieuczciwe, dobrze wiemy, jak wygląda ta kampania, jak wygląda finansowanie przez spółki skarbu państwa, jak wygląda telewizja rządowa, przecież to jest jak na stole - podkreślał.

Dodał, że "on nie jest tu po to, by kwestionował wynik wyborów". - Ja jestem tu po to, byśmy te wybory wygrali - zapewnił.

