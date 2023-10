UNESCO ogłosiła plany powstania pierwszego wirtualnego muzeum skradzionych eksponatów. Niespotykana dotąd wystawa ma uchronić cenne przedmioty od zapomnienia. "Naszym celem jest przywrócenie tych dzieł w centrum uwagi i przywrócenie społeczeństwu prawa do dostępu do swojego dziedzictwa, doświadczania go i nauki o nim" - głosiła przedstawicielka organizacji.