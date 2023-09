Duński artysta Jens Haaning musi zwrócić 67 tys. euro muzeum Kunsten w Aalborg. Artysta w 2021 roku oddał do placówki dwie swoje prace - czyste płótna, które nazwał... "Bierz pieniądze i uciekaj".

Dwa lata temu Jens Haaning otrzymał od muzeum Kunsten gotówkę, by wykorzystać ją do stworzenia dwóch prac - pokazujących duński i austriacki roczny dochód, w koronach oraz euro. Zlecone prace ostatecznie do muzeum nie trafiły.

Zamiast dzieł pojawiły się dwa puste płótna, które artysta zatytułował "Bierz pieniądze i uciekaj". - Praca polega na tym, że wziąłem ich pieniądze - mówił, cytowany przez BBC.

Jego zdaniem "to nie kradzież, lecz naruszenie umowy", a ono jest częścią pracy. Jak zaznaczał, gdyby miał wykonać zlecone prace, musiałby do środków otrzymanych od muzeum dołożyć jeszcze swoje pieniądze.

Sąd zadecydował. Artysta musi oddać pieniądze

Muzeum w Aalborg domagało się zwrotu całości przekazanych pieniędzy, czyli 72 tys. euro, lecz Haaning odmówił. W poniedziałek po miesiącach prawnej ostatecznie zapadła decyzja sądu: 58-letni artysta będzie musiał zwrócić pieniądze.

Haaning część kwoty może "zatrzymać za poniesione wydatki", ale reszta gotówki musi wrócić do muzeum. W ocenie Haaninga muzeum zarobiło dużo więcej pieniędzy na "pustych obrazach" i aferze dookoła nich, niż zainwestowało w prace.

Prace artysty "Bierz pieniądze i uciekaj" można było zobaczyć w muzeum. Jak podało BBC, dyrektor placówki Lasse Andersson roześmiał się, gdy pierwszy raz zobaczył czyste płótna, ale mimo to zdecydował się na ich wystawienie.