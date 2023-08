British Museum zleciło policji przegląd bezpieczeństwa w obiekcie. Podejrzenia śledczych padły na 56-letniego Petera Higgsa, który został zwolniony na początku tego roku. Mężczyzna był kustoszem, miał pod swoją opieką kolekcje greckie i zajmował się okresem hellenistycznym.

Kradzieże w British Museum

To właśnie tam zaczęły znikać lub odkryto, że są uszkodzone, złota biżuteria, kamienie półszlachetne i szkło pochodzące z okresu od XV wieku przed naszą erą do XIX wieku naszej ery.

Były kustosz nie przyznaje się do winy. O jego niewinności jest tez przekonana jego rodzina.

- Stracił pracę i reputację i nie sądzę, żeby to było sprawiedliwe. To nie mógł być on. Nie wydaje mi się, żeby czegoś brakowało - powiedział - powiedział w wywiadzie dla "The Telegraph".

George Osborne, przewodniczący muzeum, powiedział, że "podjęto zdecydowane działania, aby zaradzić tej sytuacji".

- Wezwaliśmy policję, zastosowaliśmy środki nadzwyczajne w celu zwiększenia bezpieczeństwa, dokonaliśmy niezależnego przeglądu tego, co się stało i wyciągnęliśmy wnioski, a także wykorzystaliśmy wszystkie dostępne nam uprawnienia dyscyplinarne, aby zająć się osobą, którą uważamy za odpowiedzialną - podkreślił.

Eksponaty mogły zostać sprzedane

Christopher Marinello z Art Recovery International, który zajmuje się odnajdywaniem dzieł sztuki, uważa, że niektóre z eksponatów mogły zostać już sprzedane.

- Szczerze mówiąc, to dość szokujące. Codziennie z całego świata docierają do nas zgłoszenia o kradzieżach w muzeach. Ale to jest British Museum, jedno z najważniejszych i najlepiej finansowanych muzeów na świecie - powiedział cytowany przez "the Guardian" ekspert.

Jeżeli złodziej sprzedał eksponaty to jego zdaniem na czarnym rynku ich cena była mniejsza, niż są rzeczywiście warte.

