Refleks kierowcy miejskiego autobusu w Płocku sprawił, że nie doszło do tragedii. W ostatniej chwili zauważył, że chociaż szlabany na przejeździe kolejowym są w górze, zbliża się rozpędzony pociąg regionalny. Drogowy pojazd zahamował, a przełożeni szofera - gratulując mu uwagi - jednocześnie zaapelowali do kolejarzy, by zadbali o bezpieczeństwo. Opublikowali też nagranie z incydentu.