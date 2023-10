Do tragedii na linii kolejowej Březnice-Blatná doszło we wtorek około godz. 9:30. Pociąg, który potrącił czwórkę mężczyzn zmierzał do bazy i nie przewoził żadnych pasażerów. Skład służył bowiem do transportu technicznych materiałów kolejowych. Pracujący na torach robotnicy mieli zostać poinformowani o jego przejeździe - podała cytowana przez serwis Deník.cz rzecznika strakonickiej policji, Jaromíra Nováková.

Śmiertelny wypadek Czechach. Mężczyźni pracowali na torach

W wyniku zderzenia dwóch pracowników zginęło na miejscu, a dwóch innych z ciężkimi obrażeniami przetransportowano helikopterem do szpitala w Czeskich Budziejowicach. Policja zbadała maszynistę na obecność alkoholu - mężczyzna był trzeźwy.

Dyrektor generalny Zarządu Kolei (Správa železnic) Jiří Svoboda wyraził w mediach społecznościowych swój smutek i zadeklarował pomoc rodzinom ofiar.

Hluboce mě zasáhla zpráva o dnešní tragické události u Bělčic, při které přišli o život naši zaměstnanci a další byli zraněni.



Jedná se o ztrátu nejvyšší. Žádná slova nedokážou vyjádřit zármutek, jenž nyní prožívají pozůstalí i spolupracovníci.



Nic nemůže nahradit hodnotu… — Jiří Svoboda (@jirisvoboda_cz) October 3, 2023

Śledztwo w sprawie nieszczęśliwego wypadku prowadzą policjanci z wydziału kryminalnego - kierującemu pociągiem zarzuca się nieumyślne spowodowanie śmierci przez zaniedbanie. Jeśli zarzuty znajdą potwierdzenie, maszynista może trafić do więzienia nawet na trzy lata albo otrzymać zakaz pracy w zawodzie.

ZOBACZ: Lubuskie. Przedszkolak na torowisku. Pociąg hamował awaryjnie

Według rzecznika inspekcji kolejowej, Martina Drápala, wyjaśnianie przyczyn wypadku może potrwać nawet kilka miesięcy.

Do niebezpiecznego wypadku na kolei doszło również w Polsce - w czwartek w zderzeniu pociągów w Gdyni rannych zostało czterech pracowników kolei.