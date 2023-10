W szpitalu w Kielcach doszło do zamiany ciał zmarłych pacjentów. W efekcie skremowano zwłoki kobiety, wbrew woli jej rodziny. Spopieleniu miało ulec inne ciało. Pomyłkę odkryli bliscy zmarłej, którzy chcieli się z nią pożegnać w zakładzie pogrzebowym. Rzecznik kieleckiej prokuratury przyznał w rozmowie z polsatnews.pl, że to nie pierwszy raz, gdy w Kielcach dochodzi do takiej pomyłki.