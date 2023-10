Sąd Okręgowy Warszawa-Praga skazał we wtorek Jana S. na 12 lat więzienia i karę grzywny w wysokości 225 tysięcy złotych. W trwającym od marca 2021 roku procesie "król dopalaczy" odpowiadał za popełnienie 17 przestępstw, w tym za kierowanie grupą handlującą dopalaczami oraz narażanie życia i zdrowia ponad 16 tysięcy osób - pięć z nich zmarło.

"Król dopalaczy" skazany. 12 lat więzienia i wysoka grzywna

Mężczyzna jest odpowiedzialny za sprzedawania dopalaczy, szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia lub życia środków zastępczych zawierających substancje o działaniu psychoaktywnym. Wprowadził do obrotu ponad 350 kilogramów dopalaczy. Oskarżono go też o nabycie znacznej ilości substancji psychotropowych, pranie brudnych pieniędzy, nakłanianie do pośrednictwa w obrocie dopalaczami, a także zmuszanie lub pomocnictwo do posługiwania się fałszywymi dokumentami tożsamości.

ZOBACZ: "Król dopalaczy" z zarzutami. Planował m.in. zabicie Ziobry, zakażenie prokuratora wirusem

W innym procesie Jan S. miał odpowiadać również za podżeganie do zabójstwa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, prokuratora i policjantów, którzy prowadzili przeciwko niemu śledztwo, a także nakłanianie do nękania funkcjonariuszy i usiłowanie wręczenia im łapówek.

Pełnomocnicy Jana S. wnieśli o jego uniewinnienie. Podkreślali, że mężczyźnie nie udowodniono struktur grupy przestępczej i wnieśli o jego uniewinnienie. Prokuratura wniosła zaś o wymierzenie mu kary łącznej 13 lat więzienia