Na początku września minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skrytykował film Agnieszki Holland "Zielona granica".

"W III Rzeszy Niemcy produkowali propagandowe filmy pokazujące Polaków jako bandytów i morderców. Dziś mają od tego Agnieszkę Holland" - napisał wtedy Ziobro.

Holland po tym wpisie domagała się od polityka przeprosin i wpłaty 50 tys. zł na stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu".

"Post Zbigniewa Ziobry w sposób oczywisty narusza moje dobra osobiste i stanowi zniesławienie. Nie mogę pozostać obojętna na tak otwarty i brutalny atak ze strony osoby piastującej w Polsce bardzo ważną konstytucyjną funkcję ministra sprawiedliwości i jednocześnie prokuratora generalnego" - pisała wtedy.

Polityk nie odniósł się do stanowiska reżyserki, a ta skierowała sprawę do sądu.

Wyrok sądu po słowach Z. Ziobry

We wtorek po południu prawnicy Holland opublikowali postanowienie sądu w tej sprawie.

"Jako pełnomocnicy Agnieszki Holland informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał zabezpieczenie zakazujące Zbigniewowi Ziobrze wypowiadania się na temat pani Holland i jej twórczości, porównując ją do zbrodniczych reżimów autorytarnych" - przekazali na Twitterze jej adwokaci Sylwia Gregorczyk-Abram i Michał Wawrykiewicz.

Jako pełnomocnicy Agnieszki Holland informujemy, że SO w W-wie wydał zabezpieczenie zakazujące Zbigniewowi Ziobrze wypowiadania się na temat p. Holland i jej twórczości, porównując ją do zbrodniczych reżimów autorytarnych. adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, adw. Michał Wawrykiewicz

Pełnomocnicy załączyli do wpisu skan z wyrokiem sądu. Wynika z niego, że postanowienie zapadło w poniedziałek na posiedzeniu niejawnym. Zgodnie z nim Ziobro ma zakaz publicznego wypowiadania się i publikowania w mediach społecznościowych oświadczeń i informacji, w których nawiązywałby lub porównywał działalność Agnieszki Holland i jej filmów ze zbrodniczymi reżimami.

Pierwszy o wyroku poinformował portal rp.pl.

Z. Ziobro sugerował rano, że prawnicy Holland zwlekają

Jeszcze we wtorek rano Ziobro komentował brak postępów w sprawie.

"Coś długo prawnicy Agnieszki Holland zwlekają ze złożeniem pozwu za mój wpis o jej wywiadach, w których promowała swój filmowy paszkwil szkalujący Polaków. Może odkryli, że partnerem produkcji filmu jest niemiecka telewizja publiczna ZDF - ta sama, która wyprodukowała słynną propagandówkę 'Nasze matki, nasi ojcowie' o dobrych hitlerowcach i złych żołnierzach AK. A może mają trudności z przetłumaczeniem pozwu z cyrylicy na polski?" - napisał.

"Coś długo prawnicy Agnieszki Holland zwlekają ze złożeniem pozwu za mój wpis o jej wywiadach, w których promowała swój filmowy paszkwil szkalujący Polaków. Może odkryli, że partnerem produkcji filmu jest niemiecka telewizja publiczna ZDF - ta sama, która wyprodukowała słynną propagandówkę 'Nasze matki, nasi ojcowie' o dobrych hitlerowcach i złych żołnierzach AK. A może mają trudności z przetłumaczeniem pozwu z cyrylicy na polski?" - napisał.

Minister odpowiada: Rozstrzygnięcie sądu zamachem na wolność słowa

- Zdaniem sądu pani Agnieszka Holland może nazywać, porównywać polskich żołnierzy i funkcjonariuszy straży granicznej do bandytów, sadystów i niemieckich nazistów. Może mówić o rządzących demokratycznie wybranych w Polsce, że są brunatną hołotą, czyli nazistami. Natomiast ja nie mogę odpowiedzieć na jej słowa, stając w obronie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy - powiedział podczas konferencji prasowej w Zakliczynie.

WIDEO: Zbigniew Ziobro zapowiada odwołanie od decyzji sądu

- Otóż to rozstrzygnięcie sądu jest zamachem na wolność słowa, wolność debaty publicznej w Polsce, którą gwarantuje nam konstytucja. To jest zaangażowanie sądów w kampanię wyborczą Donalda Tuska i PO, PSL. Bo okazało się, że instytucje kontrolowane przez te partie finansowały film pani Agnieszki Holland. Dlatego chcą nam zamknąć usta. Nie zamkną. Nie damy się zastraszyć. Nie pozwolimy na to, aby wprowadzano komunistyczną cenzurę do debaty publicznej w Polsce - dodał.

Minister zaznaczył również, że formalnie odwoła się od rozstrzygnięcia sądu.

