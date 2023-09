To są stare kotlety, które "Wyborcza" w desperacji pokazuje, dlatego, że Platforma przegrałaby wybory i tu chodzi o politykę - powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w programie "Graffiti" o publikacji "GW", według której Jarosław Kaczyński miał przekonywać austriackiego biznesmena do przekazania łapówki. Ta miałaby trafić w ręce księdza.

"Gazeta Wyborcza" opublikowała zapis zeznań austriackiego biznesmena, który miał być przekonywany przez Jarosława Kaczyńskiego, żeby dać łapówkę księdzu, od którego zależała budowa dwóch wież. - Ten tekst czytałem już trzy lata temu w "GW" i "der Onet" i to pokazuje kompromitację tych dziennikarzy i tych mediów, które piszą to samo i udają, że to coś nowego - skomentował Ziobro.

Minister sprawiedliwości tłumaczył, że artykuły sprzed lat opierały się na zapisie protokolarnym tego samego zeznania. - Teraz dają to samo, tylko nagrane na kasetę. (...) To są stare kotlety, które "Wyborcza" w desperacji pokazuje, dlatego, że Platforma przegrałaby wybory i tu chodzi o politykę - ocenił.

Ziobro przypomniał, że Sąd Okręgowy w Warszawie, który "nie słynie z przychylności wobec rządów Zjednoczonej Prawicy utrzymał decyzję prokuratury o odmowie prowadzenia postępowania, uznając, że całość tej sprawy, której elementem było i to zeznanie, to rozgrywka czysto gospodarcza, która nie ma nic wspólnego z przestępczością i działalnością kryminalną - tłumaczył.

Podkreślił, że "sprawa została prawomocnie zamknięta".

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział, że "Polska wydaje absurdalne ilości wiz". "Były one wydawane w jakiś sposób za pieniądze" - powiedział szef rządu federalnego.

- To wyjątkowa bezczelność niemieckiego kanclerza - skomentował tę wypowiedź Ziobro. Dodał, że "jest na tyle bezczelny, że przy okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej Niemcy były okupowane przez nazistów".

- Przecież jego poprzedniczka, pani kanclerze Niemiec (Angela Merkel - red.) łamiąc prawo wizowe, europejskie traktaty doprowadziła do ściągnięcia tutaj ponad 1,5 mln, a nawet więcej nieznanych z tożsamości imigrantów. I ani on, ani Niemcy teraz z tego powodu się nie tłumaczą, nie przepraszają. Chcą żebyśmy my jako Polacy znaczną część tych imigrantów, z którymi sobie nie radzą - najgorszego sortu kryminalistów, przestępców - przyjmowali ich w ramach solidarności europejskiej - mówił.

Ziobro podkreślał, że "afera wizowa w Polsce dotyczy 268 przypadków wydania wiz osobom, których tożsamość była badana i które były badane wcześniej pod kątem bezpieczeństwa".

- Słowa związane z aferą nie powinny być używane do tego rzeczywiście nagannego procederu korupcyjnego, dlatego, że taki miał miejsce. Ale tutaj polskie służby zadziałały wzorcowo. Wykryły to i doprowadziły do zamknięcia tego procederu - mówił.

Minister sprawiedliwości powiedział, ze za czasów Platformy mieliśmy do czynienia z "identycznym procederem", ale na większą skalę, bo wtedy takie przypadki "szły w tysiące". - Za czasów Donalda Tuska ta sprawa była zamieciona pod dywan - dodał.

Ziobro ocenił, że kanclerz Scholz nie zachowuje się profesjonalnie. Jego zdaniem zamiast podobnych wypowiedzi, z zapytaniem do polskiej prokuratury powinna wystąpić Prokuratura Generalna Niemiec. - Ich nie interesują fakty. Oni znają fakty, wiedzą, że to jest mikroskala w porównaniu do tego, co było za rządów Donalda Tuska - mówił i dodał, że "pan Scholz chce wesprzeć Tuska".

Wcześniejsze odcinki "Graffiti" możesz zobaczyć tutaj.