- Żenujące są te słowa pana Wołodymyra Zełenskiego. Powinien tak naprawdę dziękować, na rękach nosić Polaków, za to, co zrobili w pierwszych miesiącach i przez ostatnie kilkanaście miesięcy - mówił w "Gościu Wydarzeń" Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich. Lider Polska Jest Jedna stwierdził też, że Polacy są okłamywani w sprawie polityki klimatycznej UE i wzrasta światowe wydobycie węgla.

Prowadzący program Bogdan Rymanowski wskazywał, że głównym postulatem partii Polska Jest Jedna jest obrona polskiego górnictwa.

- Myślę, że to najwyższy czas, żeby wszyscy Polacy, 38 mln Polaków dowiedziało się, że przez 30 lat byli okłamywani. Przez 30 lat każde państwo w Unii Europejskiej, na świecie, które ma złoża węgla, zwiększa z roku na rok swoje wydobycie. Światowe wydobycie węgla od 1989 r. wzrosło kilkukrotnie - mówił Rafał Piech. Jednocześnie wskazywał, że kilka tygodni temu niemiecki rząd poinformował o likwidacji farmy wiatrowej i budowie kolejnej kopalni węgla brunatnego.

- Nasz program dotyczący górnictwa niczym się nie różni od programu niemieckiego, USA, Chin i Rosji i wszystkich państw, które mają tylko promil złóż, które my mamy. Okazuje się, że Polska ma 80 proc. wszystkich złóż Unii Europejskiej - dodawał gość "Wydarzeń" mówiąc, że "niszczymy nasze górnictwo".

Piech dodawał, że to, "co się stało przez ostatnie 30 lat, to jest zdrada stanu". Zmiany klimatyczne uznał za "kłamstwo klimatyczne", dodawał też, że decyzje UE ws. węgla trzeba cofnąć, bo "są destrukcyjne dla Polski i Polaków".

Ukraińskie zboże w Polsce. Rafał Piech: Nóż w plecy

Prezydent Siemianowic Śląskich był również pytany o to, czy jego partia popiera wejście Ukrainy do Unii i NATO. W odpowiedzi Piech przypomniał napływ ukraińskiego zboża technicznego do Polski.

- To, co się stało w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy, to jest kolejne destrukcyjne działanie, niszczenie polskiego rolnictwa - mówił wskazując, że zboże techniczne "trafiało do młynów i jedliśmy z tego chleb". Dodawał, że Ukraina nie musi spełniać wymogów, bo nie jest członkiem UE.

- To był nóż w plecy, włożony przez rządzących naszym rolnikom. To jest coś, czego sobie nie wyobrażam, jak mogło dojść do czegoś takiego - mówił.

WIDEO: Rafał Piech w "Gościu Wydarzeń"

Rafał Piech: Żenujące słowa Zełenskiego

Piech ocenił też słowa Wołodymyra Zełenskiego, które padły na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent Ukrainy w momencie wprowadzenia embarga na ukraińskie zboże przez m.in. Polskę mówił, że "niektórzy z naszych przyjaciół w Europie, grają naszą solidarnością w teatrze politycznym, robiąc ze sprawy zboża dreszczowiec". Uznał też, że kraje te "pomagają przygotować scenę dla aktora z Moskwy".

- Żenujące są te słowa pana Zełenskiego. Powinien tak naprawdę dziękować, na rękach nosić Polaków, za to, co zrobili w pierwszych miesiącach i przez ostatnie kilkanaście miesięcy, gdzie ładowaliśmy miliardów złotych. Rozbroiliśmy Polskę ze sprzętu wojskowego - odpowiadał gość Bogdana Rymanowskiego.

Ocenił, że osłabienie polskiego przemysłu zbrojeniowego, górnictwa i hutnictwa sprowadza się do tego, "abyśmy stali się kolonią". - Już się nią stajemy, czyli abyśmy byli zależni - mówił prezydent Siemianowic Śląskich.