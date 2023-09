"Niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser ogłosi tymczasowe kontrole na granicach Niemiec z Polską i Czechami, próbując ograniczyć napływ osób ubiegających się o azyl" - powiedział Politico niemiecki urzędnik.

Ogłoszenie decyzji ma nastąpić w środę, z kolei kontrole rozpoczną się w ciągu "kilku najbliższych dni".

ZOBACZ: Granica polsko-słowacka. Ruszyły kontrole pojazdów

"Niemiecki rząd znajduje się pod rosnącą presją, aby zająć się sprawą osób, które ubiegają się o azyl. Wielu przekracza granice Polski i Czech. Około 204 000 osób złożyło wniosek o azyl w Niemczech w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2023 r., O 77 procent więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku" - wylicza Politico.

Kontrole na granicy z Polską. Szefowa MSZ zmieniła zdanie

Przez wiele tygodni Nancy Faeser odmawiała wprowadzenia stacjonarnych kontroli na granicach z Polską i Czechami, mimo apeli przygranicznych landów. Ostatecznie zmieniła zdanie - informowała o tym w rozmowie z "Welt am Sonntag".

- Takie dodatkowe kontrole muszą być zintegrowane z kontrolą całej strefy nadgranicznej realizowanej za pomocą cywilnych wywiadowców - mówiła szefowa resortu.

ZOBACZ: Granica polsko-białoruska. Rzeczniczka SG o tym, skąd w puszczy biorą się cegły

Z kolei we wtorek Faeser wskazywała, że od 20 do 25 proc. przypadków nielegalnych przyjazdów do Niemiec to efekt działania przemytników. Wskazywała też na konieczność wprowadzenia rozwiązań w skali Unii Europejskiej.

- Efektywne i trwale odciążające samorządy mogą być tylko rozwiązania europejskie, mianowicie kontrole na granicach zewnętrznych, a nie wewnętrznych – powiedziała minister dla rozgłośni Deutschefunk, cytowana przez Deutsche Welle.

Polska wprowadziła kontrole na granicy ze Słowacją. Rozważa kontrole na granicy z Niemcami

We wtorek Straż Graniczna wprowadziła na granicy polsko-słowackiej stałe i doraźne kontrole busów i innych pojazdów, mogących przewozić nielegalnych migrantów z tego kierunku.

- Od kilku tygodni obserwujemy wzrost liczby cudzoziemców, którzy podróżują szlakiem bałkańskim przez Polskę do Niemiec. Zwłaszcza na odcinku granicy ze Słowacją liczba nielegalnych imigrantów wzrosła. Łącznie na obu odcinkach południowej granicy, czyli z Czechami i Słowacją ta liczba wzrosła prawie siedmiokrotnie - mówiła w poniedziałek na antenie Polsat News Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej.

O nielegalnej imigrantach na polskich granicach mówił we wtorek rzecznik polskiego rządu, Piotr Müller w programie Polsat News.

- My o tym problemie mówimy głośniej niż Niemcy, bo mówimy w tym kontekście szlaku bałkańskim, czyli szlaku imigracyjnym z południa Europy. Dlatego rozpoczęliśmy kontrole na kierunku słowackim.

Rzecznik dodał, że zaprowadzenie kontroli na polsko-niemieckiej granicy jest rozważane także przez władze w Warszawie. - Obawiamy się, że lada moment pojawi się ruch z kierunku Włoch. Dlatego też rozważamy pewne kontrole na granicy polsko-niemieckiej po swojej stronie, bo boimy się tego ruchu, który pojawi się z Włoch - tłumaczył.