- Jest mi przykro, że jesteście państwo obrażani przez nieodpowiedzialnych ludzi, próbuje się deptać godność polskiego munduru - powiedział Andrzej Duda do funkcjonariuszy Straży Granicznej. Prezydent wręczył strażnikom na rynku we Włodawie odznaczenia państwowe i wziął udział w odsłonięciu pomnika gen. Franciszka Kleeberga i żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie".

Prezydent Andrzej Duda we wtorek odwiedził trójstyk granic polskiej, ukraińskiej i białoruskiej. Na rynku we Włodawie (woj. lubelskie) wziął udział w uroczystym odsłonięciu pomnika żołnierzy SGO "Polesie" i jej dowódcy, gen. Franciszka Kleeberga, który w obliczu upadającej kampanii wrześniowej ustanowił we Włodawie polskie władze cywilno-administracyjne. Dowodził w ostatniej bitwie obronnej kampanii w dniach 2-6 października pod Kockiem, doprowadzając do taktycznego zwycięstwa sił polskich. Złożył broń jako ostatni polski generał.

- Historycy, którzy opisują kampanię wrześniową, podkreślają w zasadzie jednogłośnie, że Franciszek Kleeberg okazał się jednym z najzdolniejszych, najbardziej błyskotliwych generałów jakich wówczas miała II RP - powiedział prezydent - Dziękuję za to, że Włodawa pamięta - dodał.

Szef MSWiA o SG: Jesteście godnymi następcami żołnierzy gen. Kleeberga

Prezydent w towarzystwie ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego i Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Pragi wręczył 10 funkcjonariuszom Straży Granicznej Krzyże Zasługi za dzielność.

- Odznaczyłem w szczególności dwie funkcjonariuszki, które zostały poszkodowane na służbie. Zostały zaatakowane i ranne. To jest cena, jaką czasem ponosi funkcjonariusz wykonujący rzetelnie swoje obowiązki i jego rodzina - powiedział Duda.

Do zebranych przemawiał również szef MSWiA, mówiąc o "prawdziwych obrońcach naszych granic":

- Jesteście godnymi następcami żołnierzy gen. Kleeberga. To dzięki wam wrogowie naszego kraju, wrogie reżimy z Moskwy i Mińska nie przełamały naszej granicy i nie przełamią naszej granicy. Nie będzie tu fali chaosu. Polska jest i będzie bezpieczna, dzięki takim funkcjonariuszom jak wy - mówił Kamiński.

Prezydent mówił o zagrożeniu wywołanym rosyjską napaścią na Ukrainie i o napiętej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. - Funkcjonariusze Straży Granicznej wsparci przez naszych żołnierzy bronią polskiej granicy, bronią granicy UE, strefy Schengen, Polaków, naszej przyszłości - mówił.

Andrzej Duda o filmie Agnieszki Holland: To jest podłość

W swoim przemówieniu Duda przepraszał Straż Graniczną za krytykę, jaka spotkała ją ze strony części obywateli w kontekście działań na granicy polsko-białoruskiej.

- Jest mi przykro, jako Polakowi, obywatelowi, ale także jako prezydentowi (...), że jesteście państwo obrażani przez nieodpowiedzialnych ludzi, że próbuje się państwa poniżać, oskarżać, deptać godność polskiego munduru i naszych znaków państwowych, tak dla nas wszystkich drogich - przemawiał we Włodawie.

Duda pośrednio odniósł się do niedawnej premiery filmu "Zielona granica" w reżyserii Agnieszki Holland, który jest ostro krytykowany przez polityków Zjednoczonej Prawicy.

- Mamy demokrację, każdy może mieć swoje poglądy, niestety niektórzy, realizując na siłę swoje przekonania, posuwają się do kłamstwa i oszczerstwa ze szkodą dla Polski, z pokrzywdzeniem polskich funkcjonariuszy i ich najbliższych - powiedział prezydent.

- To jest podłość! Oceniam to jednoznacznie - dodał.

Według prezydenta wolność słowa i twórczość artystyczna nie są dostatecznych usprawiedliwieniem dla produkcji.

- Uważam, że granice zostały przekroczone - powiedział stwierdził, że "mądrych, trzeźwo patrzących na rzeczywistość Polaków nikt nie oszuka". - Murem za polskim mundurem. Nie mam wątpliwości, że takie jest zdanie większości Polaków - podsumował.

