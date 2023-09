W sobotę Janusz Kowalski zamieścił zdjęcie, na którym pochwalił się, że był w gminie Świerczów i uczestniczył w spotkaniu z druhami z OSP Biestrzykowice-Miodary. Poseł poinformował, że jednostka otrzymała wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 45 tysięcy złotych. Pieniądze mają posłużyć do zakupu sprzętu ratującego życie.



Na zdjęciu oprócz strażaków jest obecna także jego późniejsza taneczna partnerka.

Po przekazaniu pieniędzy Kowalski udał się na dożynki parafialne w Smarchowicach Wielkich. Zamieścił stamtąd nagranie swojego tańca z polityk Teresą Ceglecką-Zielonką.

Janusz Kowalski ponownie zaskoczył w tańcu. "Damy radę w You Can Dance?"

To nie pierwszy "występ" posła. W styczniu opublikował nagranie, na którym widać, jak tańczy w Izbicy do discopolowego hitu "Piękna Młoda". Razem z nim w "potańcówce" udział wziął Marcin Romanowski, który wtedy przekornie pytał - "Podczas noworocznego spotkania w Izbicy nie mogło zabraknąć sympatycznej potańcówki. Damy radę w You Can Dance?"

Z kolei wcześniej w OSP Zamłynie, w gminie Tyszowce polityk Solidarnej Polski pochwalił się nie umiejętnościami tanecznymi, a śpiewem.



"Z zespołem śpiewaczym Dominata z Zamłynia śpiewamy o radości do życia i miłości. Radosna polska wieś" - mówił.

