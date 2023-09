Dożynki odbyły się w Warszawie w Rezydencji Prezydenta RP Belweder. Przed głównym ceremoniałem odbyła się Msza Święta w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca z udziałem pary prezydenckiej. Według prezydenta dożynki to okazja, kiedy może podziękować rolnikom za trud ich pracy.

- Bezpieczeństwo żywnościowe, samowystarczalność Polski jest ogromną zasługują trudu pracy rolnika, który uświęca ten chleb, będący tradycją naszych ojców. Dziś jest na każdym stole i nie brakuje go, tak jak i innych płodów rolnych. Wraz z naszymi rolnikami i dzięki naszym rolnikom przetrwaliśmy trudne momenty, które były w ostatnim czasie - mówił.

- Nawet w najgorszym czasie, kiedy pandemia koronawirusa szalała, kiedy wydawało się, że będziemy zamknięci w domu miesiącami, w istocie nigdy nie zabrakło produktów żywnościowych w naszych sklepach - powiedział.

- Rolnik oddany jest we władanie sił natury, ale odpowiedzialnością polskiego państwa jest to, żeby stało w pieczy i wspierało rolnika, kiedy zdarzą się takie problemy. (...) Polski rolnik znajduje się pod wszechstronną opieką ze strony polskiego państwa, tak jak kiedyś nawoływał do tego święty Jan Paweł II - stwierdził prezydent RP.

Podkreślił, że obowiązkiem polskiej władzy jest to, żeby rolnik godnie żył i zarabiał. Przypomniał o planie wprowadzenia "Programu lokalnej półki".

- Nie mam też co do tego wątpliwości, że ci, którzy na co dzień handlują płodami rolnymi naszym rolników, naszych wiejskich rodzin, myślę przede wszystkim o właścicielach sklepów wielkopowierzchniowych, o sieciach supermarketów, powinni udostępnić miejsca, w których towary z regionu, lokalne mogłyby być sprzedawane. Program lokalnej półki jest tą drogą, którą powinniśmy rozpocząć i powinna być twardo przeforsowana przez władze Polski - zaznaczył.

Prezydent Andrzej Duda wspomniał także o napięciach miedzy Polską a Ukrainą związanych z eksportem zboża.

- Pewna część ziarna eksportowanego z Ukrainy zalała Polski rynek i doprowadziła do bardzo poważnych zakłóceń na rynku naszych zbóż. W istocie doprowadziła do tragicznej sytuacji dużą grupę polskich rolników, producentów zbóż. Stało się to na skutek procesów patologicznych, które nigdy nie powinny mieć miejsca i najczęściej były efektem oszustwa. Ci, którzy wywozili zboże z Ukrainy zapewniali, że będą je eksportowali dalej poza Polskę, tymczasem sprzedawali je w Polsce - tłumaczył.

Podkreślił, że w takim wypadku "niezbędna była interwencja Polskich władz" i dodał, że sytuacja jest czasowa, bo wiąże się bezpośrednio z wojną.

- Ta sytuacja doprowadziła do napięć, ale chcę z całą mocą podkreślić, żebyście państwo tą winą nie obarczali obywateli Ukrainy, zwykłych ludzi, szczególnie tych, którzy przybyli do naszego kraju, żeby schronić się przed wojną, którzy ratowali się i, którym udzieliliśmy, i udzielamy pomocy. Zwykli ludzie w Ukrainie, rolnicy, ich społeczeństwo nie mają z tą sytuacją nic wspólnego - zaznaczył.

- Nie waham się powiedzieć, są oni naszymi braćmi w biedzie, którzy cały czas potrzebują pomocy. Udzielajcie państwo tej pomocy wszędzie tam, gdzie jest ona rzeczywiście potrzebna, wszędzie tam, gdzie jest ona zasadna. Wszędzie tam, gdzie z ludzkiego, z chrześcijańskiego punktu widzenia po prostu trzeba ją dać. Nie wahajcie się przed tym, proszę was o to jako prezydent Rzeczypospolitej.

A. Duda: Silna, nowoczesna, dumna Polska

Wspominał o rozwoju kraju, również polskiej wsi. Stawiał na rozwój połączeń między wioskami i miastami. - Żeby to były godziwe warunki, żeby dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć do szkoły - mówił.

Nacisk położył także na rozbudowę dróg publicznych. - Uważam, że to ma znaczenie absolutnie kluczowe, właśnie dlatego, żeby Polska była w jak największym stopniu równo rozwinięta - podał.

Zaznaczył także, że istotne jest powstanie nowych placówek kulturowych i edukacyjnych. - Żeby mieszkańcy obszarów wiejskich nie mieli poczucia, że stało się coś wielkiego, że jakaś wielka kultura dotarła pod przysłowiowe strzechy. Nie, to ma być dla nich normalne miejsce - stwierdził.

- Polska przetrwa kolejne stulecia, budując swój potencjał w sposób sprawiedliwy, równy dla wszystkich, z jednakowym dostępem do tego, co nowoczesne i ważne. Silna, nowoczesna, dumna Polska. Niech Pan Bóg błogosławi polskich rolników, rolnicze rodziny, Bóg wam zapłać - zakończył.

Dożynki trwały cały weekend 23-24 września. Odbyły się konkursy m.in. na najładniejszy wieniec dożynkowy i dla Kół Gospodyń Wiejskich. W pierwszy dzień obchodów z uczestnikami obu konkurencji spotkała się Agata Kornhauser-Duda.