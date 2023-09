- Nie będziemy przekazywali Ukrainie nowego uzbrojenia, które w tej chwili jest dostarczane do Polski z USA i Korei. Tego, co kupujemy na bieżąco za miliardy dolarów. To wyposażenie, które kupujemy po to, by zmodernizować polską armię - zadeklarował na antenie Polsat News prezydent Andrzej Duda. Odniósł się do interpretacji słów Mateusza Morawieckiego o wsparciu wojskowym dla Ukrainy.

W środę w "Gościu Wydarzeń" premier Mateusz Morawiecki pytany, czy Polska wciąż będzie wspierać Ukrainę militarnie, odpowiedział, że "nie przekazujemy już żadnego uzbrojenia, bo my sami się teraz zbroimy w najbardziej nowoczesną broń".

- Jeśli nie chcesz się bronić, to musisz mieć się czym bronić - taką zasadę wyznajemy, dlatego dokonaliśmy zwiększonych zamówień - podkreślił.

Andrzej Duda o broni dla Ukrainy

Do słów Morawieckiego w czwartek w tym samym programie odniósł się prezydent Andrzej Duda.

- Premier powiedział mniej więcej tyle, że my w tej chwili kupujemy dla nas nową broń i najważniejszą rzeczą dla nas w tej chwili jest to, żebyśmy zmodernizowali polską armię i że na razie nie planujemy dostaw na Ukrainę - wyjaśniał Duda.

ZOBACZ: Mateusz Morawiecki w Polsat News: Nie przekazujemy już żadnego uzbrojenia Ukrainie

- Dobrze, że rzecznik rządu wyjaśnił, że nie mamy w tej chwili zaplanowanych żadnych dostaw poza tym, co jest zakontraktowane - podkreślił, odnosząc się do wyjaśnień Piotra Mülllera. - W kontekście pytań o dostawy uzbrojenia informuję, że Polska realizuje wyłącznie uzgodnione wcześniej dostawy amunicji oraz uzbrojenia - podał rzecznik w rozmowie z PAP.

Prezydent: Kupujemy zupełnie nowe wyposażenie dla naszych żołnierzy

Prezydent powiedział w "Gościu Wydarzeń" także o tym, co kilka miesięcy temu zakomunikował prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu: - Nie będziemy przekazywali Ukrainie nowego uzbrojenia, które w tej chwili jest dostarczane do Polski ze Stanów Zjednoczonych i Korei. Tego, co kupujemy na bieżąco za miliardy dolarów. To jest wyposażenie, które kupujemy po to, by zmodernizować polską armię.

ZOBACZ: Andrzej Duda: Z przykrością przyjąłem słowa Wołodymyra Zełenskiego

- Modernizacja oznacza także to, że to uzbrojenie, którego do tej pory używali nasi żołnierze, będzie w związku z tym "luzowane", będzie schodziło z wyposażenia polskiej armii i być może będziemy przekazywali je Ukrainie - dodał prezydent.

- Uspokajam wszystkich - z tych środków, które wydatkujemy ostatnio na modernizację polskiej armii, kupujemy zupełnie nowe wyposażenie dla naszych żołnierzy - podsumował Andrzej Duda.

Wcześniejsze odcinki programu "Gość Wydarzeń" można obejrzeć tutaj.