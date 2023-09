- Odgrywamy znaczącą rolę w tworzeniu dobrych warunków dla biznesu, by mógł on kwitnąć. Jest to gorzka satysfakcja dla mnie, ponieważ dzieje się to zbyt późno - mówił prezydent Andrzej Duda na szczycie inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie.

Prezydent podkreślał, że w ciągu ostatnich 15 lat inicjatywa Trójmorza w najbardziej znaczący sposób zwiększyła dynamikę rozwoju gospodarki w Europie.

- Jesteśmy też postrzegani, jako siła napędowa gospodarki w regionie, w Unii Europejskiej, jak i bezpieczna przystań, dla inwestycji, w tych trudnych czasach - stwierdził.

- Mimo wielu wyzwań zarówno gospodarczych, jak i politycznych, inicjatywa Trójmorza udowodniła, że odgrywamy znaczącą rolę w tworzeniu dobrych warunków dla biznesu, by mógł on kwitnąć. Jest to gorzka satysfakcja dla mnie, ponieważ dzieje się to zbyt późno. Widzimy nasze nastawienie na zwiększenie odporności na kryzys w regionie, i widać że pozostali członkowie UE i szefowa KE opowiada się za słuchaniem głosu wewnątrz unii, w tym Polski - powiedział prezydent podczas 8. forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza.

WIDEO: Andrzeja Duda na szczycie inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie: Jesteśmy siła napędową gospodarki

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Mimo wojny w Ukrainie tuż przy naszych granicach wciąż oferujemy inwestorom odpowiednie odpowiednie stopy zwrotu ich inwestycji, wykwalifikowaną siłę roboczą, jak i stabilizację wynikającą z członkostwa w NATO i w UE - kontynuował.

- Od swoich początków w 2015 roku inicjatywa szczególnie przygląda się bezpieczeństwu regionu i dystrybucji źródeł i zasobów. Dzięki wspólnym projektom, takim jak rurociągi bałtyckie i w terminalach LPG, udało nam się zareagować odpornością w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę - podkreśliła głowa państwa.

Orlen zapowiada nowy projekt

Andrzej Duda odniósł się również do kwestii zielonej transformacji i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i korzystania z energii atomowej.

- Budowa farmy wiatrowej na morzu prowadzi do nowych możliwości współpracy miedzy Polską, a państwami regionu morza Bałtyckiego. Bez wątpienia jest duży potencjał w naszym regionie, by rozwijać również gospodarkę wodorową, dlatego też w tym roku polska spółka Orlen złożyła nowy projekt, którego priorytetem jest region Trójmorza, a w odniesieniu do stworzenia kompleksu wodorowego w Litwie, również budujemy małe modularne reaktory, które wraz z elektrowniami atomowymi zmienią model pozyskiwania energii tu, w tej części Europy - powiedział.

ZOBACZ: J. Sasin: Akceptacja dla budowy przez KGHM małej modułowej elektrowni jądrowej w Polsce

Andrzej Duda podziękował też, że Rumunia uczyniła jednym z głównych tematów cyberbezpieczeństwo. - Jestem przekonany, że nasz region może stać się globalnym centrum technologii cyfrowych, dzięki naszemu kapitałowi ludzkiemu, który jest na wysokim poziomie i regulacjom mamy wszelkie potrzebne aktywa, by zwiększyć naszą rolę w regionie, szczególnie w infrastrukturze 5G i cyberbezpieczeństwie - dodał prezydent.

A. Duda: Nasze projekty są warte 170 miliardów euro

- Razem z Grecją, która w środę oficjalnie przystąpiła do inicjatywy Trójmorza, gromadzimy ponad 120 milionów europejskich przedsiębiorców. Nasze gospodarki odpowiadają za prawie 14 proc. całego PKB Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich lat nasze PKB wzrosło o 2,9 proc. Obecnie mamy 91 priorytetowych projektów, to są ogromne infrastrukturalne projkety w energię, w transport, w cyberbezpieczeństwo, warte więcej niż 170 miliardów.

ZOBACZ: Szczyt Inicjatywy Trójmorza. Kolejnym członkiem została Grecja

- Chciałbym podkreślić, że przedsiębiorcy mogą być częścią tych możliwości biznesowych - powiedział Odniósł się również do konieczności współpracy przy przyszłej odbudowie Ukrainy. - Nasz region jest najlepiej usytuowany, by wspierać rekonstrukcję Ukrainy. Mamy doświadczenie i know-how, by wspierać naszych ukraińskich przyjaciół w drodze do Unii Europejskiej i odbudowy ich insfrastruktury - podkreślił polityk.

Prezydent zapowiedział także nową inicjatywę. - Powstała nowa organizacja zarejestrowana w Luksemburgu, z inicjatywy Polski, Bułgarii, Litwy i Rumunii ma na celu propagowanie interesów przedsiębiorców i pracodawców z regionu Trójmorza - przekazał.

WIDEO: Inwazja wilków w Europie. Komisja Europejska interweniuje Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aas/dsk/Polsat News