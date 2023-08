Uroczyste podpisanie ustawy miało miejsce w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent RP przekazał, że bardzo się cieszy, że przygotowano ustawę poszerzająca katalog świadczeniobiorców, którzy będą mogli otrzymywać leki nieodpłatne tzw. "darmowe leki".



- Teraz następuje znaczne poszerzenie tego katalogu, poszerzenie o miliony osób w skali naszego kraju, a mianowicie o osoby powyżej 65 roku życia, a także o dzieci i młodzież do 18 roku życia - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent podpisał ustawę. A. Duda: To jest kwestia poziomu życia w naszym kraju

- To, że ze strony państwa polskiego następuje takie wyjście ze wsparciem w kierunku wszystkich osób, które niestety zostaną dotknięte przez chorobę, przez pogorszenie zdrowia, to jest w istocie wsparcie dla rodziny (…) Dziękuję za wsparcie tego procesu i tej idei, żeby tym rodzinom, w których pojawia się choroba, które w związku z tym doznają dodatkowego obciążenia finansowego - ulżyć. To jest kwestia poziomu życia w naszym kraju - zaznaczył prezydent podczas swojego przemówienia.

Przekazał, że cieszy się z kontynuowania "polityki wsparcia". Dodał, że podpisanie tej ustawy jest kwestią bezpieczeństwa - bezpieczeństwa zdrowotnego. - Mam nadzieję, że będzie to realne wsparcie dla wszystkich, którzy tego wsparcia będą potrzebowali - oświadczył.

M. Morawiecki: Zatrzymaliśmy proces komercjalizacji szpitali

- Służba zdrowia to taki obszar, gdzie środków, funduszy nigdy nie jest dosyć - zaczął swoje wystąpienie premier Mateusz Morawiecki.





- Trzeba wspomnieć, że kiedyś było ich szczególnie mało. W momencie, kiedy przejmowaliśmy stery w 2015 roku łączne wydatki na ochronę zdrowia wynosiły 77 miliardów. W tym roku, po ośmiu latach, to pond 160 miliardów, a na przyszły rok mamy zaplanowane 190 miliardów. Każdy, kto chociaż trochę zajmuje się służbą zdrowia, obliczeniami, gospodarką widzi, że jest to ponad proporcjonalny wzrost - stwierdził i dodał, że jest to inwestycja w lepsze życie obywateli.

Premier podkreślił, że podczas ich rządu zwiększyli liczbę lekarzy i pielęgniarzy. Według niego coraz więcej osób kształci się na uczelniach medycznych, a lekarze pracujący za granicą z chęcią powracają do pracy do kraju.

- Zatrzymaliśmy komercjalizację, a nawet prywatyzację niektórych szpitali, bo wiedzieliśmy, że jest to droga donikąd. Handlowanie zdrowiem Polaków nie jest dobrą perspektywą dla polskiego społeczeństwa - zaznaczył. Uznał, że podczas rządów poprzedników panowała choroba zwana "znieczulicą".

Minister zdrowia: W najbliższych dniach ogłosimy listę leków

Minister zdrowia Katarzyna Sójka podkreśliła, że program bezpłatnych leków spotkał się z bardzo dobrym odbiorem. Dodała, że cieszy się, że program objął teraz także najmłodszych.

- W najbliższych dniach ogłosimy listę leków i już w najbliższych dniach będzie można bezpośrednio korzystać w swoich przychodniach z tych bezpłatnych leków - mówiła. Wykaz darmowych leków zostanie ogłoszony w obwieszczeniu. Będzie to osobna lista dla dzieci i młodzieży oraz dla osób starszych.



- To jest przykład na racjonalną politykę zdrowotną rządu Prawa i Sprawiedliwości - stwierdziła.

Darmowe leki dla dzieci i młodzieży. Zapowiedź J.Kaczyńskiego

Wprowadzenie darmowych leków dla dzieci, młodzieży do 18 roku życia oraz dla seniorów powyżej 65 lat zapowiedział w maju prezes Jarosław Kaczyński. Była to jedna z propozycji zaprezentowanych podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości". Szef partii rządzącej zapowiedział również podwyższenie świadczenia 500 plus na 800 plus oraz wprowadzenie darmowych autostrad.

