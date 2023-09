Jakie drzewa owocowe można sadzić obok siebie?

Czy drzewa owocowe należy sadzić obok siebie, czy w pojedynkę?

Większość drzew owocowych dla skutecznego plonowania wymaga zapylania krzyżowego, co oznacza, że w sadzie warto posadzić co najmniej dwie różne odmiany jednego gatunku w pobliżu siebie – maksymalnie w odległości 12 metrów od siebie. W ten sposób zapewnisz im szybki dostęp do pyłku, który z kolei umożliwia zapylenie.

Zawczasu sprawdź też, czy rośliny spełniają tzw. zasadę kompatybilności pod względem zapylania krzyżowego, czyli czy kwitną w zbieżnym czasie. Niestety, nie wszystkie odmiany tego samego gatunku spełniają te wymagania, dlatego warto przed sadzeniem sprawdzić, które rodzaje wykazują zgodność i mogą służyć sobie wzajemnie jako zapylacze.

W przypadku niedużego ogrodu warto rozważyć zaszczepienie na drzewie innej odmiany z tego samego gatunku. Jakie drzewa owocowe sadzić parami?

Są to m.in.:

grusze,

morele,

czereśnie,

śliwy,

jabłonie.

Sadzenie drzew owocowych obok siebie – jak je rozplanować?

Aby drzewa sadownicze odwdzięczyły się pięknymi i obfitymi zbiorami, nie wystarczy podlewanie ich i zapewnienie im odpowiedniego nasłonecznienia. Konieczne jest także umiejętne rozmieszczenie ich w przestrzeni ogrodu lub sadu. Żeby to zrobić, trzeba zwrócić uwagę na kilka czynników.

Jednym z nich jest rodzaj gleby – jeśli jest piaszczysta, wymaga wzbogacenia o kompost lub torf. Kolejny czynnik to czas jej przygotowania, czyli odkwaszenia i odchwaszczenia. Ważne jest też ukształtowanie terenu – kamieniste podłoże nie sprzyja uprawom.

Jeśli działka jest spadzista, trzeba wziąć pod uwagę, że na przełomie pór roku (zima/wiosna i jesień/zima) warunki panujące w dolnych i górnych partiach ogrodu będą się różnić. Na niżej położonych terenach mogą wystąpić tzw. zastoiska mrozowe, czyli długo utrzymująca się masa mroźnego powietrza, powodująca przemarzanie drzewek, które nie zdążyły się jeszcze dobrze ukorzenić.

Warto także rozejrzeć się, co hoduje sąsiad za płotem, ponieważ jego nasadzenia i ich zagęszczenie mogą negatywnie wpływać na roślinność w Twoim ogrodzie.

Kolejna ważna kwestia, to dobre rozplanowanie gęstości uprawy. Najmniejsze drzewka i krzewy można sadzić co 2 metry, średnie – co 3 metry, a duże drzewa owocowe powinna dzielić odległość nawet 4-5 metrów. Na koniec pozostaje jeszcze uwzględnić obecność zapylaczy, czyli innych odmian tego samego gatunku.

Jakie drzewa owocowe warto posadzić obok siebie?

Dobrą przyjaciółką czereśni będzie morwa, której owoce są atrakcyjniejszym pokarmem dla ptactwa, więc odciągną ich uwagę od czereśni. Należy jednak pamiętać o takim doborze odmian, aby owocowały w tym samym czasie.

Optymalnym sąsiadem dla jabłoni będzie śliwa. Gatunki te mają podobne wymagania glebowe i pokarmowe, a także rozłożenie systemu korzeniowego. Nie rywalizują ze sobą, a nawet czują się wyśmienicie w swoim towarzystwie, a co za tym idzie dobrze rosną i owocują. Śliwę warto posadzić od strony słonecznej, czyli południowej.

Podobnie rzecz ma się w przypadku trio: wiśni i śliwy oraz czereśni. Już starzy ogrodnicy dostrzegli, że koegzystencja tych trzech różnych gatunków jest korzystna dla wszystkich z nich. Warto korzystać z ich doświadczenia, które często poparte jest przecież wieloletnią praktyką.

Oczywiście trzeba też pamiętać o sąsiedztwie gruszy, moreli, czereśni i śliwy innej odmiany, aby wzajemnie się zapylały, co zapewni stały plon owoców z wszystkich tych drzew.

Drzewa owocowe, których nie należy sadzić obok siebie

Niestety, nie wszystkie drzewa i krzewy lubią się ze sobą. Niektóre po prostu źle na siebie oddziałują. Inne nie mogą rosnąć obok siebie ze względu na ryzyko przenoszenia chorób, czy większą podatność na szkodniki. Jakich połączeń powinieneś szczególnie unikać?

Listę powinien otwierać duet jabłoni i wiśni, co wynika z tego, że rośliny te silnie ze sobą konkurują, co znacznie osłabia ich potencjał plonowania.



Jabłoń i grusza nie są dobrym towarzystwem dla wiśni i czereśni ze względu na inne terminy zwalczania chorób i szkodników, a także cykl dojrzewania owoców.

Dobrym połączeniem nie są też róże i kaliny z jabłonią. Krzewy te stanowią dla niej zagrożenie, ponieważ są siedliskiem wielu chorób, które mogą atakować Twoje drzewo.



Orzech włoski to również nie jest dobre sąsiedztwo dla drzew owocowych, gdyż w zielonych jego częściach znajduje się tzw. juglon. Jest to substancja hamująca wzrost niektórych roślin, zwłaszcza drzew. Dlatego wszelkie sadzonki odsuwa się od niego o około 5-6 metrów.



A czy tuje szkodzą drzewom owocowym? Eksperci nie są tutaj w pełni zgodni. Niektórzy są zdania, że krzewy te nie mają wpływu na ich plonowanie i zdrowie. Z drugiej strony można jednak oprzeć się na badaniach, które pokazują, że skutki kontaktu między tymi gatunkami zależą od wielu czynników, na czele z odczynem pH gleby – im podłoże kwaśniejsze, tym ryzyko negatywnych skutków tego sąsiedztwa mniejsze.

Czy drzewka owocowe obok iglaków, to dobre połączenie? Zdecydowanie nie! To rośliny, które mają odmienne wymagania dotyczące warunków glebowych. Do tego iglaki mają bardziej rozbudowany system korzeniowy, a co za tym idzie są dużą konkurencją w rywalizacji o wodę i składniki pokarmowe. Dodatkowo zacieniają zbyt intensywnie drzewa owocowe, które przecież potrzebują dużo światła słonecznego, aby rosnąć i efektywnie owocować.

Nie należy też łączyć jabłoni z nektarynką. Mają różny okres kwitnienia, więc ich zbyt bliskie sąsiedztwo może ograniczyć dostęp owadów zapylających. W rezultacie oba drzewa będą mieć słabszy plon.

Kolejnym niefortunnym sąsiedztwem jest grusza i jałowiec, na których bytuje grzyb zwany rdzą gruszy, który wykazuje wysoką odporność na zwalczanie opryskami. Do pełnego rozwoju potrzebuje on obu tych gatunków: latem atakuje gruszę pokazując się na jej liściach, natomiast jesienią przenosi zarodki na jałowca, który staje się żywicielem w czasie zimy.

Grusza nie powinna być także sadzona obok jarzębiny, gdyż na obu tych drzewach bytują bakterie powodujące zarazę ogniową. Jest to jedna z najgroźniejszych chorób drzew sadowniczych.

Wiedza o tym, jakie drzewa owocowe należy sadzić obok siebie, a jakich nie, pozwala spełnić marzenia o ogrodzie, który dostarczy zdrowych i smacznych owoców oraz będzie ozdobą przydomowej przestrzeni.

