Sezon na śliwki w pełni. Sprawdzamy ceny

Wrzesień to czas największych zbiorów śliwek. Owoce różnych odmian trafiają zarówno do skupów, jak i punktów detalicznych. Poniżej przedstawiamy najnowsze informacje o cenach.

Rośnie podaż śliwek

Sezon na śliwki rozpoczyna się w połowie lata: pierwsze owoce pojawiają się pod koniec lipca, jednak nie bez przyczyny to owoc kojarzony z jesienią.



Najwięcej śliwek, w tym tych najpopularniejszych i najbardziej poszukiwanych odmian, trafia na rynek właśnie we wrześniu. W związku ze zwiększoną podażą oznacza to również zmianę cen – odczuwają to z jednej strony producenci rolni, a z drugiej konsumenci, którzy bardzo często owoce kupują w dyskontach i supermarketach. Duże sieci w znacznym stopniu decydują o aktualnych poziomach cen.

Obecnie pojawiają się również późniejsze odmiany śliw, w tym bardzo popularna śliwka President, a także odmiany Amers, Bluefre, Empress czy Valor. Wśród popularnych odmian wczesnych można natomiast wymienić śliwę Lepotica, Emper, Kalipso czy Renkloda.

Ile aktualnie kosztują śliwki?

W przypadku śliwek deserowych cena w hurcie w większości punktów w kraju utrzymuje się aktualnie na poziomie 2,50 zł/kg – 3,80 zł/kg. Na najwyższe wartości można liczyć w przypadku odmian Renkloda Ulena, Cacanska Lepotica i President.

Na Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym w Broniszach aktualna cena śliwek waha się w przedziale 3,50 zł/kg–5 zł/kg. Jednocześnie Rynek Hurtowy informuje o tym, że zwiększa się podaż tańszych owoców z Mołdawii (na poziomie ok. 3 zł/kg).

W przypadku ogłoszeń pochodzących bezpośrednio od producentów można zaobserwować niższe wartości. Dla węgierek jest to przeciętnie 2–3 zł/kg.

Ceny śliwek w punktach detalicznych

Ceny w skupach i na rynkach hurtowych znajdują przełożenie na poziom cen oferowanych konsumentom. W popularnych dyskontach śliwki domowe na wagę w stałej ofercie kosztują obecnie 5,99 zł/kg. Jeszcze do niedawna można było jednak liczyć na promocję i stawki wynoszące 2,99 zł/kg. W innej sieci polskie świeże śliwki w ramach wrześniowej promocji zostały wycenione na 3,49 zł/kg.

red/ Polsatnews.pl